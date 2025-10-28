Η Πολίν Πεϊρό-Μανιέν για μηνύματα που έλαβε μετά το EURO: «Μου έστειλαν GIF με άνθρωπο να του κόβουν τον λαιμό κι έγραφαν ότι θα μου κάνουν το ίδιο»

Η γαλλίδα τερματοφύλακας Πολίν Πεϊρό-Μανιέν μίλησε ανοιχτά για τη σκοτεινή πλευρά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλύπτοντας ότι έχει δεχθεί ακόμα και απειλές κατά της ζωής της. Σε συνέντευξή της στην Equipe, η διεθνής ποδοσφαιρίστρια περιέγραψε τα σχόλια μίσους που δέχθηκαν μερικές παίκτριες της εθνικής Γαλλίας μετά τον αποκλεισμό τους από το EURO το περασμένο καλοκαίρι.

Η ίδια αποκάλυψε ότι είχε δει «κακόβουλα, ομοφοβικά μηνύματα» που στόχευαν όχι μόνο την ίδια αλλά και την οικογένειά της, ιδίως τη μητέρα της.

Η τερματοφύλακας περιέγραψε ότι είχε λάβει στο Instagram βίντεο με gif ανθρώπου να του κόβουν τον λαιμό και γραπτό μήνυμα που της έλεγε ότι θα της κάνουν το ίδιο! «Ήμουν σοκαρισμένη για εβδομάδες», είπε και παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος στα κοινωνικά δίκτυα, ώστε να σταματήσει η έξαρση μίσους εκεί.

Η συμπαίκτριά της Σέλμα Μπάχα επίσης επηρεάστηκε έντονα από τα μηνύματα που έλαβε μετά τον αποκλεισμό από τη Γερμανία, ενώ όπως σημείωσε η Πεϊρό-Μανιέν, «δουλεύεις χρόνια για να φτάσεις στην κορυφή, κλαις, ιδρώνεις, θυσιάζεσαι, στο τέλος χάνεις και μετά δέχεσαι επιθέσεις από τον κόσμο. Αυτό πρέπει να σταματήσει».