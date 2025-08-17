Ανάμεσα σε αυτές που ξεχώρισαν στο Women's EURO 2025, ήταν η Μισέλ Αγιεμάνγκ μια 19χρονη που από... μαθήτρια και ball‑girl έγινε η «σούπερ‑άσος» που έσωσε την Αγγλία. Η Άρσεναλ, όπου ανήκει βλέπει πιο μακροπρόθεσμα και επιλέγει να την αφήσει στη Μπράιτον, όπου παίζει, εξελίσσεται και… ανθίζει.

Από ball‑girl στο... μεγάλο παιχνίδι

Όταν ξεκίνησε το Euro, ελάχιστοι ήξεραν ποια είναι η Μισέλ Αγκιεμάνγκ. Κι όμως, χρειάστηκαν μόλις 41 δευτερόλεπτα στην πρώτη της εμφάνιση με την εθνική για να αποδείξει ότι ήρθε για να μείνει. Πήρε τον χρόνο της, έδειξε χαρακτήρα και… έλαμψε εκεί που μετρούν οι μεγάλοι.



Μπράιτον, το «καταφύγιο» της ανάπτυξης

Η περασμένη σεζόν στην Μπράιτον ήταν το καλύτερο περιβάλλον για να δείξει τι μπορεί να κάνει. Παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, το ταλέντο της φάνηκε τόσο που κέρδισε τον τίτλο της Καλύτερης Νεαρής Παίκτριας της WSL.



Αν έμενε στην Άρσεναλ, θα έμενε πίσω στη λίστα: πίσω από τη Ρούσο και τη Μπλακστένιους. Η Μπράιτον όμως, θέλει νέα δύναμη επιθετικά η έξοδος της Πάρις δημιούργησε κενό τομέα, και η Αγιεμάνγκ μπορεί να γίνει το βασικό "9" της ομάδας.

Όσον αφορά την εθνική ομάδα, η Μισέλ δεν είναι απλώς μία παίκτρια – είναι ένα εργαλείο αλλαγής. Στα κρίσιμα του Euro, ήταν εκεί: ισοφάρισε σε ματς που φαινόταν χαμένα. Τι καλύτερο για τον μέλλον της Λάιονεσες; Πάρε λεπτά, δούλεψε το παιχνίδι σου, γίνε η «λίρα εκατό