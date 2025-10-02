«Ήταν γραφτό, έτσι δεν είναι;» ανέφερε η Μαίρη Έρπς στην πρώτη συνέντευξη μετά την κλήρωση του Women's Champions League, που έφερε την Παρί Σεν Ζερμέν αντιμέτωπη με την πρώην ομάδα της, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Όπως ήταν αναμενόμενο, το τηλέφωνό της άρχισε να χτυπάει αμέσως.

«Υπάρχουν πολλά γνώριμα πρόσωπα που ανυπομονώ να ξαναδώ», λέει η Έρπς, με τις δύο ομάδες να συναντιούνται τον επόμενο μήνα (12/11). Από τότε που έπαιξε τελευταία φορά στο ιστορικό γήπεδο της Γιουνάιτεντ, στο φινάλε της σεζόν 2023-24, έχουν αλλάξει πολλά. Λίγες εβδομάδες αργότερα ανακοινώθηκε η μεταγραφή της στην Παρί, ενώ εν τω μεταξύ αποσύρθηκε και από την εθνική ομάδα της Αγγλίας, λίγο πριν το Women's EURO 2025.

Η ίδια συνοψίζει τους τελευταίους 15 μήνες με μια φράση: «Νομίζω ότι με έναν τρελό τρόπο με βοήθησε να διαχειρίζομαι καλύτερα το χάος».

Η πρώτη της χρονιά στην Παρί μόνο εύκολη δεν ήταν. Ο αποκλεισμός-σοκ στα προκριματικά του Women's Champions League την «πλήγωσε», όπως λέει, ενώ στη συνέχεια η ομάδα έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας αλλά έχασε. Παράλληλα, ο προπονητής Φαμπρίς Αμπριέλ αποχώρησε. Όλα αυτά ήρθαν ενώ η Έρπς προσπαθούσε να προσαρμοστεί σε μια νέα, τεράστια πόλη, να μάθει μια καινούργια γλώσσα και να αντιμετωπίζει διαρκώς την πίεση στην Αγγλία, στη μάχη της με την Χάνα Χάμπτον για τη θέση της βασικής τερματοφύλακα.

«Νομίζω ότι αυτό είναι και το τίμημα της επιτυχίας, να είσαι συνεχώς κάτω από το μικροσκόπιο. Έπρεπε να το μάθω τα τελευταία χρόνια, μετά το Euro του 2022, το Μουντιάλ και το βραβείο Προσωπικότητα της Χρονιάς. Προσπαθώ να το δέχομαι ψύχραιμα. Δεν είναι πάντα εύκολο, δεν είναι πάντα όλα ρόδινα, αλλά πρέπει να είσαι ευγνώμων. Να βλέπεις την πίεση σαν προνόμιο και σαν κομπλιμέντο».

Τον περασμένο Μάιο, η απόφασή της να αποσυρθεί από την Εθνική Αγγλίας σόκαρε τους πάντες. Μετά από την τεράστια συμβολή της στον θρίαμβο του Women's EURO 2022 και τη συμμετοχή στον τελικό του Μουντιάλ 2023, βρέθηκε να παρακολουθεί την Αγγλία να κατακτά ξανά το Euro 2025 από τις εξέδρες, ως φίλαθλος στην Ελβετία.

«Δεν ήξερα πώς θα αισθανθώ μέχρι να φτάσω εκε;i. Ήλπιζα να είμαι καλά, γιατί δεν ήταν εύκολη απόφαση. Ήθελα να πάω, να είμαι παρούσα. Αυτό είχε σημασία για μένα» ανέφερε.