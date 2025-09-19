Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γράφει ιστορία, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της από την ίδρυση της το 2028, η γυναικεία ομάδα προκρίνεται στη League Phase του Champions League. Η ομάδα του Μαρκ Σκίνερ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Μπραν, με την Ελίζαμπεθ Τέρλαντ να υπογράφει με χατ-τρικ το εισιτήριο για την Ευρώπη.

Όμως οι «κόκκινες διάβολοι» δεν θέλουν να σταματήσουν εδώ.

Ο Σκίνερ έδειξε απόλυτα ξεκάθαρος στις δηλώσεις του: «Είμαστε δημιουργοί ιστορίας, αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν μπαίνουμε στην κλήρωση για να κάνουμε απλά παρουσία. Θέλουμε να σταθούμε απέναντι στις κορυφαίες ομάδες και να δείξουμε ότι η Γιουνάιτεντ ήρθε για να μείνει».

Με αντιπάλους όπως η Τσέλσι και η Άρσεναλ να βρίσκονται ήδη στους ομίλους, η Γιουνάιτεντ ξέρει ότι η πρόκληση θα είναι τεράστια. Αλλά ο Άγγλος τεχνικός πιστεύει πως καμία ομάδα δεν θα χαρεί αν κληρωθεί απέναντί τους.

Η παρουσία παικτριών όπως η Φρίντολίνα Ρόλφο και η Τζούλια Ζιγκιότι δίνει ποιότητα και το σημαντικότερο εμπειρία. Η Ρόλφο, με δύο ευρωπαϊκούς τίτλους και τρεις τελικούς Champions League με τη Μπαρτσελόνα, αποτελεί πολυτέλεια για το νεανικό σύνολο της Γιουνάιτεντ.

Παρόλα αυτά, ο Σκίνερ δεν κρύβεται: «Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο ρόστερ. Τον Ιανουάριο πρέπει να γίνουν κινήσεις, αν θέλουμε να φτάσουμε μακριά».

Η βραδιά της Τέρλαντ

Το όνομα της Ελίζαμπεθ Τέρλαντ γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην πρόκριση. Η Νορβηγίδα επιθετικός πέτυχε ένα τέλειο χατ-τρικ – με δεξί, αριστερό και κεφαλιά – απέναντι στην πρώην ομάδα της, απαντώντας με τον καλύτερο τρόπο στην «πίεση» που είχε δεχθεί στον πρώτο αγώνα στη Νορβηγία.