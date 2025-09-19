GWomen
mund_women

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ιστορική πρόκριση, με Τέρλαντ να καθαρίζει το ματς

Μάρθα Χωριανοπούλου

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκρίνεται για πρώτη φορά στη League Phase του Champions League Γυναικών. Η Τέρλαντ καθάρισε με χατ-τρικ απέναντι στην πρώην ομάδα της

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γράφει ιστορία, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της από την ίδρυση της το 2028, η γυναικεία ομάδα προκρίνεται στη League Phase του Champions League. Η ομάδα του Μαρκ Σκίνερ ξεπέρασε και το εμπόδιο της Μπραν, με την Ελίζαμπεθ Τέρλαντ να υπογράφει με χατ-τρικ το εισιτήριο για την Ευρώπη.

Όμως οι «κόκκινες διάβολοι» δεν θέλουν να σταματήσουν εδώ.

Ο Σκίνερ έδειξε απόλυτα ξεκάθαρος στις δηλώσεις του: «Είμαστε δημιουργοί ιστορίας, αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν μπαίνουμε στην κλήρωση για να κάνουμε απλά παρουσία. Θέλουμε να σταθούμε απέναντι στις κορυφαίες ομάδες και να δείξουμε ότι η Γιουνάιτεντ ήρθε για να μείνει».

Με αντιπάλους όπως η Τσέλσι και η Άρσεναλ να βρίσκονται ήδη στους ομίλους, η Γιουνάιτεντ ξέρει ότι η πρόκληση θα είναι τεράστια. Αλλά ο Άγγλος τεχνικός πιστεύει πως καμία ομάδα δεν θα χαρεί αν κληρωθεί απέναντί τους.

Η παρουσία παικτριών όπως η Φρίντολίνα Ρόλφο και η Τζούλια Ζιγκιότι δίνει ποιότητα και το σημαντικότερο εμπειρία. Η Ρόλφο, με δύο ευρωπαϊκούς τίτλους και τρεις τελικούς Champions League με τη Μπαρτσελόνα, αποτελεί πολυτέλεια για το νεανικό σύνολο της Γιουνάιτεντ.

Παρόλα αυτά, ο Σκίνερ δεν κρύβεται: «Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο ρόστερ. Τον Ιανουάριο πρέπει να γίνουν κινήσεις, αν θέλουμε να φτάσουμε μακριά».

Η βραδιά της Τέρλαντ

Το όνομα της Ελίζαμπεθ Τέρλαντ γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην πρόκριση. Η Νορβηγίδα επιθετικός πέτυχε ένα τέλειο χατ-τρικ – με δεξί, αριστερό και κεφαλιά – απέναντι στην πρώην ομάδα της, απαντώντας με τον καλύτερο τρόπο στην «πίεση» που είχε δεχθεί στον πρώτο αγώνα στη Νορβηγία.

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]