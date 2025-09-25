Χριστιάννα Κιάμου στο GWomen: «Οτιδήποτε κάνουμε είναι ερασιτεχνικό, αλλά σου ζητούν να είσαι επαγγελματίας»

Η Χριστιάννα Κιάμου παρέλαβε το βραβείο της από τον Τάσο Τασιόπουλο στην 44η γιορτή του ΠΣΑΠΠ, με τον Σύνδεσμο να τιμά την άλλοτε παίκτρια της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας για τη συνεισφορά της στο ποδόσφαιρο.

Η ίδια, μόλις παρέλαβε το βραβείο της μίλησε για την απόφασή της να αποσυρθεί από την ενεργό δράση πρόωρα εξαιτίας του τραυματισμού της, δίνοντας έμφαση στα όσα θα πρέπει να αλλάξουν ώστε η Ελλάδα να πλησιάσει στα πρότυπα του εξωτερικού κυρίως όσον αφορά τις εγκαταστάσεις.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, η Χριστιάννα Κιάμου μίλησε στο GWomen για το πόσο σημαντική ήταν η συμβολή του ΠΣΑΠΠ στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών στην χώρα μας, αλλά και στα κυριότερα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι παίκτριες σήμερα.

«Το 80% των γυναικών που ασχολείται με τον αθλητισμό θα πρέπει παράλληλα να δουλεύει»

Πόσο βοηθάει ο ΠΣΑΠΠ εσάς τις ποδοσφαιρίστριες;

«Εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε ο ΠΣΑΠΠ το ποδόσφαιρο γυναικών δε θα είχε καν αναπτυχθεί στην Ελλάδα η αλήθεια είναι. Ο ΠΣΑΠΠ είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για τον οποίο έχει αναπτυχθεί αυτό το άθλημα, εκείνος έχει πιέσει για να μπορέσει να πάει το ποδόσφαιρο γυναικών εκεί που είναι τώρα».

Υπάρχουν πολλά να βελτιωθούν, αλλά τι νομίζεις πως έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει μετά την ίδρυση και της Λίγκας;

«Σίγουρα η ΕΠΟ το έχει δει αρκετά πιο σοβαρά, αλλά, όπως είπα κι όταν παρέλαβα το βραβείο, αν δε βελτιωθούν οι εγκαταστάσεις και αν δεν γίνει επαγγελματικό είναι πολύ δύσκολο για μία γυναίκα που παίζει ποδόσφαιρο. Παίζεις σε ερασιτεχνικά γήπεδα, κάνεις ερασιτεχνικά αποκατάσταση και οτιδήποτε κάνεις είναι εντελώς ερασιτεχνικό, αλλά παράλληλα σου ζητάνε να είσαι επαγγελματίας κι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο».

Παράλληλα πρέπει να βγάλεις και τα προς το ζην γιατί δεν μπορείς από το ποδόσφαιρο

«Ναι, το 80% των γυναικών που ασχολούνται με τον αθλητισμό γενικά θα πρέπει παράλληλα να δουλεύει».

Τι θέλεις να ευχηθείς για τις νεότερες κοπέλες;

«Να μην τα παρατήσουν και να προσπαθήσουν να συνεχίσουν αυτό που εμείς ξεκινήσαμε».