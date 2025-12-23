Το όνομα της Άουντι Κρουκς έχει γίνει τις τελευταίες εβδομάδες viral στο μπάσκετ γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και υπάρχει σίγουρα λόγος γι'αυτό. Η 21χρονη σέντερ των Αϊόβα Στέιτ εξελίσσεται σε φαινόμενο στο NCAA, κερδίζοντας το προσωνύμιο «Lady Shaq» χάρη στη δύναμη, την απόλυτη κυριαρχία της στη ρακέτα και την ευκολία με την οποία σκοράρει κόντρα σε καθε αντίπαλο. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, σημείωσε 41 πόντους με τέσσερα ριμπάουντ σε μόλις 30 λεπτά συμμετοχής, συνεχίζοντας ένα εντυπωσιακό σερί εμφανίσεων φέτος.

Η Κρουκς, που βλέπει τον κόσμο από τα 1,91 μ., έχει πετύχει 148 πόντους στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της, ενώ αυτή ήταν η τρίτη φορά φέτος που ξεπέρασε τους 40 πόντους σε έναν αγώνα. Οι αντίπαλες άμυνες ακόμα δεν έχουν βρει λύση για την περίπτωσή της, με τον προπονητή των Αϊόβα Στέιτ, Μπιλ Φένλι, να δείχνει στις προπονήσεις βίντεο όπου πέντε παίκτριες χρειάζονται να μαρκάρουν μια σέντερ, προετοιμάζοντας την ομάδα του για τα όσα αντιμετωπίζει η Κρουκς σε κάθε παιχνίδι της!

Πέρα όμως από τους αριθμούς της στο μπάσκετ, η Άουντι Κρουκς ξεχωρίζει και ως προσωπικότητα. Η 21χρονη είναι πάντα χαμογελαστή στο παρκέ, παρουσιάζεται με μία χαρακτηριστική άνεση στις συνεντεύξεις της και όλες οι συμπαίκτριές της υπογραμμίζουν ότι είναι «η χαρά της ζωής» ακόμα και στις δύσκολες ημέρες. Έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πρόσωπα του κολλεγιακού μπάσκετ γυναικών στις ΗΠΑ και μετά τη μετάβαση της Κέιτλιν Κλαρκ στο WNBA, αποτελεί πλέον τη νέα μεγάλη μορφή του γυναικείου αθλητισμού στην Αϊόβα, έχοντας ήδη υπογράψει και σημαντικά εμπορικά συμβόλαια.

Στο λύκειο είχε σκοράρει συνολικά 2.734 πόντους, επίδοση που την κατέταξε τρίτη στην ιστορία της πολιτείας όπου γεννήθηκε. Πριν αφοσιωθεί στο μπάσκετ, είχε διακριθεί και σε άλλα αθλήματα, κατακτώντας τίτλους στη σφαιροβολία και τη δισκοβολία, ενώ έπαιζε και βόλεϊ. Μεγάλωσε σε αθλητική οικογένεια, με τους γονείς της να είναι επίσης αθλητές.

Σε συνεντεύξεις που κατά καιρούς παραχωρεί στα αμερικάνικα Μέσα, φαίνεται ότι η ίδια αντιμετωπίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τυχόν αρνητικά σχόλια που δέχεται, υποστηρίζοντας ότι ακόμα κι αυτά αποδεικνόυν απλώς αποδεικνύουν πως ο κόσμος την παρακολουθεί.



