Μισέλ Κανγκ: «Το ποδόσφαιρο γυναικών είναι ίσως το πιο υποτιμημένο αλλά και το πιο συναρπαστικό άθλημα»

Η Μισέλ Κανγκ, ιδιοκτήτρια των London City Lionesses, μίλησε χωρίς περιστροφές στο ΒΒC για τη φιλοσοφία της και το όραμά της για το ποδόσφαιρο γυναικών:

«Η δουλειά μου είναι να θέτω το όραμα και να δημιουργώ το περιβάλλον όπου όλοι παίκτριες και προσωπικό μπορούν να πετύχουν. Προσλαμβάνω τους καλύτερους ανθρώπους και φροντίζω να υπάρχει η υποστήριξη που χρειάζονται οι αθλήτριες για να γίνουν κορυφαίες».

Για την πολυϊδιοκτησία και τις επικρίσεις που ακούγονται: «Καταλαβαίνω γιατί κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι υποκινούμε παίκτριες από άλλες ομάδες για προσωπικό όφελος. Αλλά δεν πρόκειται για “συστημά τροφοδότησης”. Στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε πόρους ώστε να επενδύσουμε στις υποδομές, την έρευνα και την ανάπτυξη των παικτριών. Θέλουμε να παρουσιάσουμε το καλύτερο δυνατό προϊόν στους φιλάθλους».

Σχετικά με την ανάπτυξη των ακαδημιών και την προσέλκυση κοινού: «Το ποδόσφαιρο γυναικών είναι ίσως το πιο υποτιμημένο αλλά και το πιο συναρπαστικό άθλημα. Θέλω να δώσω σε κάθε νεαρή κοπέλα την ευκαιρία να ακολουθήσει το όνειρό της. Επενδύουμε σε υποδομές, έρευνα και scouting για να κάνουμε το άθλημα ελκυστικό και να γεμίζουμε τα γήπεδα».

Όσον αφορά τις μεταγραφές: «Η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχουμε κάνει ποτέ είναι 1 εκατ. ευρώ. Θέλουμε να φέρουμε κορυφαίες παίκτριες, αλλά πάντα με λογική και διαφάνεια. Δεν πρόκειται για φιλανθρωπία, αλλά για σοβαρή επένδυση στο ποδόσφαιρο γυναικών».

Τέλος για το μέλλον των Lionesses: «Δεν το βλέπουμε σαν ένα έργο ενός χρόνου. Θέλουμε να χτίσουμε μια ομάδα που θα μπορεί να ανταγωνιστεί στην κορυφή, αλλά ταυτόχρονα να εμπνέει τα νέα ταλέντα. Το όραμά μου είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι παίκτριες θα γίνουν οι καλύτερες αθλήτριες και οι φιλάθλοι θα αγαπήσουν το ποδόσφαιρο».

