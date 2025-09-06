London City Lionesses: Πως έχασαν την Μπεθ Μιντ αλλά κέρδισαν την Γκεγιορό

Οι London City Lionesses ήθελαν να κάνουν το μεγαλύτερο μπαμ της σύντομης ιστορίας τους και στόχευσαν την Αγγλίδα σταρ Μπεθ Μιντ από την Άρσεναλ, πριν την πρώτη τους σεζόν στη Women’s Super League. Η Μιντ, που οδήγησε την Εθνική Αγγλίας στην κατάκτηση του Euro 2025, ήταν το όνειρο της ομάδας για να αποκτήσει αμέσως κύρος στο κορυφαίο επίπεδο.

Όμως η Άρσεναλ δεν άνοιξε καν διάπλατα την πόρτα. Η 30χρονη επιθετικός παραμένει το «καμάρι» της ομάδας, με 78 γκολ σε 225 εμφανίσεις και καθοριστική παρουσία στην κατάκτηση του περσινού Champions League Γυναικών. Η ίδια αποφάσισε να συνεχίσει την μακρά της πορεία στο Βόρειο Λονδίνο, και όπως τόνισε ο προπονητής των Lionesses, Jocelyn Precheur: «Μίλησα μαζί της. Ήταν χαρά μου να συνομιλήσω με μια τόσο σπουδαία παίκτρια. Αποφάσισε να μείνει στην Arsenal και σέβομαι απόλυτα την επιλογή της».

'Έκανε το «μπαμ» με την Γκεγιορό

Η αποτυχία όμως δεν σταμάτησε τις Lionesses από το να κάνουν δυνατές κινήσεις. Σπάζοντας το παγκόσμιο ρεκόρ μεταγραφών στο ποδόσφαιρο γυναικών, απέκτησαν την Γκρέις Ζεϊόρο από την Παρί σεν Ζερμέν έναντι 1,4 εκατ. λιρών!