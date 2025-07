Ώρα τελικού για το Women's EURO 2025! Σήμερα, Κυριακή (27/7) στις 19:00, η Αγγλία και η Ισπανία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο επιβλητικό «St. Jakob-Park» της Βασιλείας, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2. Πρόκειται για μία αναμέτρηση ανάμεσα στις κατόχους του τίτλου και τις νυν παγκόσμιες πρωταθλήτριες, που αναμένεται να σπάσει ρεκόρ ακροαματικότητας, με την πόλη της Ελβετίας να φιλοξενεί μία από τις πιο πετυχημένες διοργανώσεις στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Οι Lionesses, μετά τον θρίαμβο του 2022, επιστρέφουν σε τελικό για δεύτερη διαδοχική φορά και τέταρτη συνολικά, με στόχο να γίνουν η δεύτερη ομάδα στην ιστορία (μετά τη Γερμανία) που κατακτά συνεχόμενα το Women’s EURO, ενώ σε περίπτωση που τα καταφέρουν θα μπουν στο κλαμπ των πολυνικών του θεσμού (Γερμανία 8 τίτλοι, Νορβηγία 2).

Η Ισπανία από την πλευρά της συμμετέχει για πρώτη φορά σε τελικό EURO, ούσα μόλις η όγδοη χώρα που το καταφέρνει. Μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2023 και του Nations League το 2024, το συγκρότημα της Μόντσε Τομέ είναι απόλυτα φορμαρισμένο κι έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το τρίτο τουρνουά σε λιγότερο από δύο χρόνια. Εάν το πετύχει, θα γίνει μόλις η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα (μετά τη Γερμανία) που κατέχει και Παγκόσμιο Κύπελλο και EURO.

🇪🇸 Spain's journey to their first ever Women's EURO final 🌟#WEURO2025 pic.twitter.com/gl6NNKX38v