Η Εθνική Κορασίδων ξεκίνησε να γράφει τη δική της ποδοσφαιρική ιστορία στη Ρογκοζίνα της Αλβανίας, επικρατώντας με 2-1 της Εσθονίας σε ένα ματς που έμοιαζε... χαμένο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο όπου η «γαλανόλευκη» κυριάρχησε απόλυτα, είχε 19-2 τελικές, τρία δοκάρια κι ένα χαμένο πέναλτι, η τύχη της γύρισε την πλάτη.

Η Εσθονία προηγήθηκε στο 83’ με τη Γκάμπριελ (0-1), παρ’ όλα αυτά, η Εθνική μας δεν το έβαλε κάτω. Η Βικτωρία Κρυστάλλη (η ίδια που είχε αστοχήσει στο πέναλτι στο 62’) ισοφάρισε στο 89’ με δυνατό σουτ, πριν η Ιωάννα Μπαταούλα ολοκληρώσει το θαύμα στο 90+2’, χαρίζοντας στην ομάδα της τη νίκη, την άνοδο στη League A του Women's U17 Championship και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, η Ανθούλα Σαββίδου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την προσπάθεια των παικτριών της, τονίζοντας πως αυτή η ομάδα έχει ψυχή, χαρακτήρα και σίγουρα έχει και μέλλον.

Οι δηλώσεις της προπονήτριας της Εθνικής

«Όποιος παρακολούθησε τα παιχνίδια μας στον όμιλο, θα είδε ότι σε όλα είχαμε απίστευτο πάθος, πειθαρχία στο πλάνο μας και πίστη στον στόχο μας από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Αυτά τα στοιχεία τα διαθέταμε και στους τρεις αγώνες, τόσο στις δύο νίκες όσο και με το Ισραήλ που μείναμε στην ισοπαλία και πραγματικά, βάσει των εμφανίσεων που πραγματοποιήσαμε, αξίζαμε πέρα για πέρα την άνοδο και την πρόκριση. Το αποκορύφωμα ήταν βέβαια σήμερα, που πετύχαμε αυτή τη σπουδαία ανατροπή, καθώς δεν είναι εύκολο να είσαι καλύτερος, να χάνεις ευκαιρίες και πέναλτι και στο 80ό λεπτό να βρίσκεσαι και πίσω στο σκορ.

Βλέπετε στο ποδόσφαιρο, ακόμη κι αν μένεις στο πλάνο σου, πολλές φορές δεν πάνε όλα όπως τα σχεδιάζεις. Όταν όμως διαθέτεις πίστη στον εαυτό σου και στις ικανότητες της ομάδας, αφοσίωση και κυρίως σύμπνοια και αλληλοϋποστήριξη, όλα μπορούν να γίνουν, όπως αποδείχθηκε περίτρανα με αυτή την ανατροπή στο ματς με την Εσθονία. Ειδικά αυτό το τελευταίο, η στήριξη των κοριτσιών μεταξύ τους, ήταν κάτι εντυπωσιακό. Δεν τις ένοιαζε ποια έπαιζε και ποια όχι, ποια έμπαινε και ποια έβγαινε, ήταν όλες ένα -και όλες για τη νίκη. Δεν μένει παρά να της συγχαρώ θερμά, τους αξίζουν πολλά πολλά μπράβο!»

Photo credits: epo.gr