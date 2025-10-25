Το Σάββατο (25/10), η Τζες Φίσλοκ θα γράψει τον επίλογο σε μια λαμπρή 20χρονη καριέρα με την εθνική Ουαλίας, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι που ανέβασε την ομάδα της για πρώτη φορά σε μεγάλο τουρνουά και ανέβασε τα στάνταρ για τις γυναίκες ποδοσφαιρίστριες στη χώρα της.

Η 38χρονη μέσος έχει γίνει συνώνυμο της ουαλικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Όταν αγωνιστεί για 166η και τελευταία φορά κόντρα στην Αυστραλία, θα κλείσει ένα κεφάλαιο που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στο άθλημα.

«Η απόφαση ήρθε μετά το Women's Euro 2025. Δεν ήταν μια απόφαση που πήρα ελαφρά τη καρδία. Στο τέλος, ένιωσα ότι δεν θα μπορούσα να δεσμευτώ στους αγωνιστικούς κύκλους όσο έκανα παλαιότερα. Όταν δεσμεύομαι σε κάτι, θέλω να το κάνω στο 100%, και ένιωσα ότι δεν μπορούσα πια να το πετύχω»», δήλωσε η ίδια στα ουαλικά ΜΜΕ.

Από το ντεμπούτο της το 2006 εναντίον της Ελβετίας, η Φίσλοκ υπήρξε η καρδιά της ομάδας, ανεβάζοντας τα στάνταρ τόσο στο γήπεδο όσο και εκτός. Ο τρόπος παιχνιδιού της αντικατοπτρίζει την προσωπικότητά της. Η πρώην συμπαίκτριά της, Χέλεν Γουαρντ, την περιγράφει ως αναντικατάστατη: «Για όλη μου την 15χρονη καριέρα στην Ουαλία, η Τζες ήταν πάντα στο επίκεντρο. Όταν όλα πήγαιναν καλά, ήταν συχνά λόγω αυτών που έκανε η Τζες· όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, ήταν η πρώτη που μας έβγαζε από τις δυσκολίες».

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: η Φίσλοκ θα αποχωρήσει ως η ποδοσφαιρίστρια με τις περισσότερες συμμετοχές και γκολ στην ιστορία της Ουαλίας και έχει αναδειχθεί πέντε φορές Ποδοσφαιρίστρια της Χρονιάς στη χώρα της. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και στην ιστορική πρόκριση στο Women's EURO 2025 σημειώνοντας και το πρώτο γκολ της Ουαλίας σε μεγάλο τουρνουά.

Η επιρροή της Φίσλοκ εκτείνεται και εκτός γηπέδου. Έχει αγωνιστεί σε οκτώ χώρες, κατακτώντας τρόπαια στις περισσότερες, ενώ από το 2013 η Σιάτλ αποτελεί το βασικό της “σπίτι”. Παράλληλα, έχει πρωτοστατήσει για τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας και το 2018 τιμήθηκε με MBE για τη συνεισφορά της.