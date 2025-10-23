Ο Αθηναϊκός (2-1) υποδέχτηκε την πολωνική Γκορζόφ (1-2) στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του EuroCup Women και την ισοπέδωσε με 79-56.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου επέβαλε τον ρυθμό της από το πρώτο λεπτό και δεν συνάντησε καμία δυσκολία. Η Αλέξις Πρινς ήταν η κορυφαία από τις νικήτριες με double double 31 πόντων και 13 ριμπάουντ. Παράλληλα, μοίρασε και 2 ασίστ και ευστόχησε σε 5/6 τρίποντα, ναδεικνύοντας τον ηγετικό της ρόλο για την ομάδα του Βύρωνα.

Τα δεκάλεπτα: 18-10, 36-28, 63-35, 79-56.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Καλτσίδου): Ράτζα 5 (1), Τάκατς-Κις 7 (5 ριμπάουντ), Τσινέκε 2, Γουίντερμπερν 5 (1), Παυλοπούλου (0/5 σουτ, 10 ασίστ), Μπορκόβσκα 2, Λούκα, Μπερτς 12, Πρινς 31 (8/14 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 13 ριμπάουντ), Παρκς 6, Χρίστοβα 9 (1/5 τρίποντα, 8 ασίστ)

ΓΚΟΡΖΟΦ (Ματσιεγιέουσκι): Ογούσου 13 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σίμκιεβιτς 3 (6 ριμπάουντ), Κουζίνσκα, Ριντ 13 (0/5 τρίποντα), Γκέρτσεν 5 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Τελένγκα 4 (5 ριμπάουντ), Χαρτ 18 (2/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Κλόσκα