Η Τσέλσι δεν κατακτά μόνο τίτλους, αλλά τραβά και επενδυτές και μάλιστα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο Άλεξις Οχάνιαν, συνιδρυτής του Reddit και σύζυγος της Σερένα Γουίλιαμς , απέκτησε ποσοστό 8-10% στην ομάδα, με επένδυση που φτάνει τα 23,3 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Οχάνιαν θα έχει και θέση στο Δ.Σ.της ομάδας και όπως δήλωσε ανάρτηση του στο X: «Έχω επενδύσει ξανά στο γυναικείο σπορ – και το κάνω ξανά. Είναι τιμή μου να συμβάλλω στην ανάπτυξη ενός τόσο ιστορικού συλλόγου».

I’ve bet big on women’s sports before—and I’m doing it again.



I'm proud to announce that I'm joining @ChelseaFCW as an investor and board member. I'm honored for the chance to help this iconic club become America's favorite @BarclaysWSL team and much, much more. pic.twitter.com/65YYULE7QM