Η ομάδα γυναικών της Νόριτς ανακοίνωσε ένα σημαντικό βήμα στην ιστορία της, καθώς θα αρχίσει να πληρώνει κάποιες από τις παίκτριες της. Πρόκειται για μία απόφαση που χαρακτηρίζεται ως «ορόσημο» για τον σύλλογο.

Η υπεύθυνη για το ποδόσφαιρο γυναικών της Νόριτς, Φλο Άλεν, δήλωσε στο «BBC Radio Norfolk» ότι είναι «πολύ συναρπαστικό» και ότι το κλαμπ «θέλει πραγματικά να κάνει άλματα στο ποδόσφαιρο γυναικών και να είναι ένας εξαιρετικός προορισμός για τις παίκτριες».

Η Νόριτς, η οποία κατάφερε να τερματίσει δεύτερη στη Division One South East (την τέταρτη κατηγορία), φέτος και την προηγούμενη σεζόν, ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα: την άνοδο στις υψηλότερες κατηγορίες!

