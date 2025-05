Η Αλία Γκουάνι τύπωσε το βιογραφικό της στη φανέλα και είπε «αντίο» στα γήπεδα με ένα δυνατό μήνυμα

Σε μια ημέρα που παραδοσιακά τιμά τη μητρότητα, η Αλία Γκουάνι επέλεξε να αποχαιρετήσει το ποδόσφαιρο με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, όχι με ένα απλό «αντίο» στα social media με ή ένα συναισθηματικό λόγο μπροστά στο κοινό, αλλά με ένα ηχηρό μήνυμα που ξεπερνά τα όρια των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου.

Η 37χρονη Ιταλίδα, η οποία αποφάσισε να «κρεμάσει τα παπούτσια της» για να αφοσιωθεί στο μεγάλωμα των παιδιών της, φόρεσε στην τελευταία της εμφάνιση με την ομάδα γυναικών της Κόμο μια φανέλα που δεν είχε τον αριθμό ή το όνομά της αλλά… το βιογραφικό της. Όλες οι ομάδες, οι τίτλοι, οι μάχες που έδωσε μέσα κι έξω από το γήπεδο, τυπωμένα σε μία άσπρη μπλούζα. Το μήνυμά της ήταν ξεκάθαρο: Όταν τελειώνει το παιχνίδι, δεν πρέπει να τελειώνει και ζωή μιάς ποδοσφαιρίστριας.

Η ίδια δήλωσε με αφορμή αυτήν της την κίνηση: «Δεν μου άρεσε ποτέ η δημοσιότητα, αλλά υπάρχουν στιγμές που το να μιλήσεις είναι το μόνο σωστό. Ιδίως αν αυτό μπορεί να βοηθήσει τις επόμενες γενιές».

In her final game, Italian defender Alia Guagni wore her resume on her jersey to spotlight the uncertain future female footballers face. With FC Como Women, she launched the Beyond program to support players for life after football. A powerful goodbye👏 📸 IG @comowomen pic.twitter.com/1LktDd7J8I

Με περισσότερες από δύο δεκαετίες εμπειρίας, πάνω από 100 συμμετοχές με την εθνική Ιταλίας, τίτλους σε Ιταλία και Ισπανία, η Γκουάνι αποχωρεί ως πρωτοπόρος στο ποδόσφαιρο γυναικών, όχι μόνο για τα όσα πέτυχε, αλλά για τα όσα υπερασπίζεται. Διάλεξε στην τελευταία της εμφάνιση να περάσει ένα δυνατό μήνυμα για το πώς οι γυναίκες αδυνατούν να βιοποριστούν μόλις σταματήσουν το ποδόσφαιρο και για το πόσο αβέβαιο είναι το μέλλον τους οικονομικά, ακόμα κι αν παίζουν στις καλύτερες ομάδες της χώρας.

Η πρωτοβουλία «Beyond» της Κόμο στοχεύει ακριβώς σ’ αυτό, στο να προετοιμάσει τις παίκτριες για τη ζωή τους μετά το ποδόσφαιρο. Το πιο τολμηρό όμως βήμα του συλλόγου είναι η απόφαση να συνεργάζεται μόνο με χορηγούς που δεσμεύονται να προσλαμβάνουν αθλήτριες και μετά την καριέρα τους. Ένα μοντέλο που αλλάζει εντελώς τους όρους του παιχνιδιού.

Η φανέλα-βιογραφικό της Γκουάνι δεν ήταν απλώς μια όμορφη ιδέα που τράβηξε τα βλέμματα κι έγινε γρήγορα viral, αλλά μια προειδοποίηση, ένα κάλεσμα προς τους αρμόδιους στον χώρο του αθλητισμού να προσφέρουν μία προοπτική και στήριξη στις αθλήτριες, όχι μόνο όσο παίζουν, αλλά και στη μετέπειτα ζωή τους.

Η Αλία Γκουάνι φεύγει από τον χώρο όχι μόνο ως θρύλος στην Ιταλία, αλλά ως μία «φωνή» όλων όσων δεν μπορούν να σκεφτούν το πώς θα είναι η ζωή τους μετά το ποδόσφαιρο.

The former Italy defender Alia Guagni had her CV printed on the front of her kit for the final match of her career on Sunday, trying to raise awareness of the uncertainty women's players face when seeking a job after hanging up their football bootshttps://t.co/KTofxO5Alh