Η Έι Τζα Γουίλσον των Las Vegas Aces επιβεβαίωσε πως παραμένει η κορυφαία παίκτρια της WNBA, κατακτώντας τον τίτλο της MVP για τέταρτη φορά στην καριέρα της, κάτι που δεν έχει καταφέρει καμία άλλη στην ιστορία του πρωταθλήματος. Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο βραβείο MVP της, μετά το 2024, ενώ είχε τιμηθεί με τον ίδιο τίτλο και το 2022 και το 2020.

Κατά τη φετινή regular season, η Γουίλσον μέτρησε κατά μέσο όρο 23,4 πόντους, 10,2 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ, 1,6 κλεψίματα, και 2,3 μπλοκ ανα παιχνίδι, όσο οι Aces πραγματοποίησαν μία εντυπωσιακή άνοδο προς το τέλος της σεζόν, ολοκληρώνοντας με 16 συνεχόμενες νίκες και καταλαμβάνοντας την 2η θέση στην κανονική περίοδο με 30-14 ρεκόρ. Η ίδια ήταν καθοριστική και στα playoffs χαρίζοντας με νικητήριο καλάθι την πρόκριση στην ομάδα της.

A'ja joined some elite company



4x MVP Award Winners

Kareem: 6 (20 seasons)

Bill Russell: 5 (13 seasons)

Michael Jordan: 5 (15 seasons)

Wilt Chamberlain: 4 (14 seasons)

LeBron James: 4 (22 seasons)

A'ja Wilson: 4 (8 seasons) pic.twitter.com/12PR8dz3oJ — Ballislife.com (@Ballislife) September 21, 2025

H Γουίλσον με αυτή της τη διάκριση συμπεριλήφθηκε σε ένα κλειστό κλαμπ αποτελούμενο από τους Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, Μπιλ Ράσελ, Μάικλ Τζόρνταν, Γουίλτ Τσαμπερλέιν και ΛεΜπρόν Τζέιμς που έχουν πάνω από τέσσερα βραβεία MVP.