Με... το δεξί ξεκίνησε η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην πρεμιέρα της Women’s Football League , σαρώνοντας κυριολεκτικά με 8-0 απέναντι στα Τρίκαλα. Οι παίκτριες του Νίκου Κωτσοβού ήταν καταιγιστικές και σημείωσαν πέντε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, με την Ζάγκλη να ανοίγει το σκορ 47 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα.

Στο 8′, η Νεφρού με πανέμορφο σουτ από μακρινή απόσταση έκανε το 2-0. Το τρίτο γκολ ήρθε στο 25′, από την Τζουτζουράκη, που με κοντινή προβολή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Στη συνέχεια η Βιολάρη έκανε το 4-0 με χαρακτηριστική άνεση στο 38'. Το 5-0 ήρθε από τη νεοφερμένη Ιωάννα Χαμαλίδου με τελείωμα μέσα από την περιοχή, ύστερα από ασίστ της Ζάγκλη.

Στο 71' η Στεφάτου με κοντινή προβολή έκανε το 6-0, ενώ στο 77′ πέρασε στο ματς η Κόγγουλη στη θέση της Βιολάρη και στο 82′ χρίστηκε σκόρερ με ωραίο σουτ με το αριστερό για το 7-0. Το τελικό 8-0 διαμορφώθηκε από την Λάρσον στο 89′.



Ξεκάθαρος είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ φέτος, που θέλει να επιστρέψει στην κορυφή. Οι «ασπρόμαυρες», με αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ, έδειξαν από την πρεμιέρα τις διαθέσεις τους, περνώντας με άνεση από την έδρα του νεοφώτιστου Αχαρναϊκού με 3-0.

Το σκορ άνοιξε στο πρώτο μέρος η Λιοπίς με εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής.

Στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 52ο λεπτό, η ολιγωρία στην άμυνα του Αχαρναϊκού έφερε το αυτογκόλ που έκανε το 0-2, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη άνεση στον Δικέφαλο. Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε η Τζούρτζεβιτς στο 78’, μετά από εξαιρετική ασίστ της Λιοπίς, χαρίζοντας τη νίκη σε αυτό το πρώτο παιχνίδι των Θεσσαλονικιών στη διοργάνωση φέτος.

Εξαιρετική πρεμιέρα έκανε και η ΡΕΑ που επικράτησε 5-0 του Βόλου 2004, ενώ ο και Οδυσσέας Μοσχάτο πήρε άνετα τη νίκη απέναντι στις Νέες Ατρομήτου με 4-0. Στην Τρίπολη, η Κηφισιά απώλεσε βαθμούς, με τον Αστέρα να κερδίζει με 1-0, ύστερα από γκολ με κεφαλιά της Γκάτσου.

Βόλος και Παναθηναϊκός έμειναν στο 2-2, ενώ στην Κρήτη ο ΟΦΗ δε δυσκολεύτηκε απέναντι στην Αγία Παρασκευή με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 2-0 υπέρ των Κρητικών.



Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Αχαρναϊκός - ΠΑΟΚ 3-0

ΡΕΑ - Βόλος 5-0

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά 1-0

ΑΕΚ - Τρίκαλα 8-0

Βόλος - Παναθηναϊκός 2-2

Οδυσσέας Μοσχάτο - Νέες Ατρομήτου 4-0

ΟΦΗ - Αγία Παρασκευή 2-0

Η βαθμολογία της 1ης αγωνιστικής



1) ΑΕΚ 3

2) ΡΕΑ 3

3) Οδυσσέας Μοσχάτο 3

4) ΠΑΟΚ 3

5) ΟΦΗ 3

6) Αστέρας Τρίπολης 3

7) Παναθηναϊκός 1

8) Βόλος 1

9) Κηφισιά 1

10) Αγία Παρασκευή 0

11) Αχαρναϊκός 0

12) Νέες Ατρομήτου 0

13) Βόλος 2004

14) Τρίκαλα 0

Επόμενη αγωνιστική



Σάββατο 27/9

Βόλος 2004 - Κηφισιά (18:00)

ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης (18:00)

Τρίκαλα - ΡΕΑ (18:00)

Παναθηναϊκός - Αχαρναϊκός (18:00)

Νέες Ατρομήτου - ΑΕΚ (18:00)

Αγία Παρασκευή - Βόλος (18:00)

Οδυσσέας Μοσχάτο - ΟΦΗ (18:00)