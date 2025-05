Το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών ετοιμάζεται να περάσει σε μία νέα εποχή καθώς σύμφωνα με απόφαση της FIFA, το κορυφαίο τουρνουά του ποδοσφαίρου γυναικών θα επεκταθεί από 32 σε 48 ομάδες, αρχής γενομένης από τη διοργάνωση του 2031 στις ΗΠΑ.

Η αλλαγή αυτή έρχεται ως συνέχεια της προηγούμενης αύξησης από 24 σε 32 ομάδες, που εφαρμόστηκε στο Μουντιάλ του 2023 στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, μια διοργάνωση που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία τόσο αγωνιστικά όσο και οργανωτικά, με κατάμεστα γήπεδα σε όλα τα παιχνίδια. Η Ισπανία ήταν εκείνη που κατέκτησε το τρόπαιο, αλλά όλοι θυμούνται τη δυναμική παρουσία όλων ομάδων που προήλθαν από κάθε ήπειρο.

Στόχος της FIFA σύμφωνα με τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, δεν είναι μόνο τα περισσότερα παιχνίδια, αλλά η στήριξη και η ενίσχυση του ποδοσφαίρου γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων, περισσότερες ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να βελτιώσουν τις δομές τους, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Η FIFPRO, χαιρέτισε μεν την απόφαση αυτή, αλλά ξεκαθάρισε πως η επέκταση πρέπει να συνοδευτεί από ουσιαστική οικονομική και ψυχολογική στήριξη των παικτριών και βελτίωση των εργασιακών συνθηκών για εκείνες.

Η εμπορική πλευρά αυτής της απόφασης δεν μπορεί να αγνοηθεί, καθώς οι περισσότερες ομάδες σημαίνουν περισσότερα παιχνίδια, μεγαλύτερη τηλεθέαση, αυξημένα έσοδα από χορηγίες και δικαιώματα μετάδοσης. Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα για το αν όλες οι χώρες έχουν την υποδομή να φιλοξενήσουν ένα τόσο μεγάλο τουρνουά και πιθανότατα θα δούμε περισσότερες συνδιοργανώσεις στο μέλλον.

Το μεγάλο στοίχημα όμως είναι άλλο. Το κατά πόσο η ανάπτυξη που έχει υποσχθεί η FIFA θα ξεκινήσει από τη ρίζα των προβλημάτων στο ποδόσφαιρο γυναικών και το αν θα επενδύσει πραγματικά σε κάθε επίπεδό του, χτίζοντας τα κατάλληλα θεμέλια.

