Τον Δεκέμβριο του 2018 η Έιντα Χέγκερμπεργκ έγινε η πρώτη ποδοσφαιρίστρια που κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα. Επτά χρόνια μετά, το ποδόσφαιρο γυναικών έχει αναπτυχθεί ραγδαία, ο ανταγωνισμός έχει αυξηθεί και το ενδιαφέρον για την ανάδειξη της καλύτερης παίκτριας αυξάνεται σεζόν με τη σεζόν.

Στη φετινή κούρσα για τη Χρυσή Μπάλα Γυναικών δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί, αλλά πέντε παίκτριες που συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες ώστε να πάρουν το βραβείο.

Στη λίστα αυτή βρίσκεται φυσικά η Αϊτάνα Μπονμάτι της Μπαρτσελόνα, η οποία σε 26 συμμετοχές και 1.913 αγωνιστικά λεπτά φέτος πέτυχε 12 γκολ και μοίρασε έξι ασίστ. Η περσινή κάτοχος, παρά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε λίγο πριν το Women's EURO, κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά, σκοράροντας μάλιστα στον ημιτελικό με τη φανέλα της Ισπανίας. Αν κατακτήσει το βραβείο το βράδυ της Δευτέρας (22/9), θα γίνει η πρώτη στην ιστορία που θα το σηκώσει τρεις συνεχόμενες χρονιές.

Δυνατή υποψηφιότητα θέτει και η Αλέξια Πουτέγιας, επίσης για την Μπαρτσελόνα. Με 16 γκολ και 11 ασίστ σε 24 παιχνίδια, μπορεί η σεζόν της να μην συνοδεύτηκε από την κατάκτηση του Women's Champions League ή του EURO, όμως η συμβολή της στην κατάκτηση του νταμπλ στην Ισπανία παραμένει καθοριστική και είναι αρκετή ώστε να της δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Με ήδη δύο Χρυσές Μπάλες στη συλλογή της, η Πουτέγιας θέλει να επιστρέψει δυναμικά στην κορυφή ύστερα από δύο δύσκολες χρονιές με τραυματισμούς.

Από την πλευρά της Αγγλίας, η Αλέσια Ρούσο της Άρσεναλ ξεχωρίζει και είναι ένα μεγάλο φαβορί κυρίως χάρη στη συμβολή της στον ιστορικό θρίαμβο των Lionesses στο EURO 2025, όπου σκόραρε στον μεγάλο τελικό κόντρα στη Φούρια Ρόχα. Σε 21 παιχνίδια με την ομάδα της είχε 12 γκολ και δύο ασίστ, ενώ αναδείχθηκε και πρώτη σκόρερ στην Women’s Super League, κατακτώντας το Χρυσό Παπούτσι μαζί με τη Σο της Μάντσεστερ Σίτι. Το γεγονός ότι κατέκτησε ταυτόχρονα και το Women's Champions League με την Άρσεναλ την καθιστά μία από τις πιο δυνατές διεκδικήτριες της Χρυσής Μπάλας φέτος.

Η Κλαούντια Πίνια της Μπαρτσελόνα είχε επίσης μία εντυπωσιακή σεζόν, με 10 γκολ και επτά ασίστ σε 27 παιχνίδια, ενώ ήταν και η πρώτη σκόρερ του Women's Champions League, φτάνοντας συνολικά τα 24 γκολ με τις Καταλανές κι ακόμα έξι με την εθνική Ισπανίας.

Ανάμεσα στις πολύ δυνατές υποψήφιες βρίσκεται και η Λούσι Μπρονζ, που παρά τον σοβαρό τραυματισμό της στη διάρκεια του ΕURO, κατέκτησε το τουρνουά με την Αγγλία, ενώ πανηγύρισε και το νταμπλ με την Τσέλσι στη WSL. Στα 33 της χρόνια, η εμπειρία και η ηγετική της φυσιογνωμία προσθέτουν πόντους στη διεκδίκηση του συγκεκριμένου βραβείου, παρά το ότι είναι αμυντικός κι έχει εκ των πραγμάτων ένα μειονέκτημα.

Τέλος, η Μαριόνα Καλντεντέι, η οποία μετακόμισε πέρυσι από την Μπαρτσελόνα στην Άρσεναλ, άφησε το στίγμα της βοηθώντας τις Gunners να κατακτήσουν για πρώτη φορά το Women's Champions League. Με εννέα γκολ και πέντε ασίστ σε 21 παιχνίδια, αλλά και συνεχείς καλές εμφανίσεις, κέρδισε τον τίτλο της κορυφαίας παίκτριας της WSL την περασμένη σεζόν και γιατί να μην προσθέσει στη συλλογή της και την Χρυσή Μπάλα;