Αλεξάκου στο GWomen: «Με σεβασμό στον Παναθηναϊκό, αλλά θα παλέψουμε στη συνέχεια»

Παρά την ήττα με 3-0 από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, ο ΖΑΟΝ συνεχίζει να ζει μια ιστορική στιγμή, επιστρέφοντας σε τελικούς πρωταθλήματος μετά από 45 χρόνια. Η ομάδα της Κηφισιάς μπορεί να μην κατάφερε να πάρει κάτι από την αναμέτρηση στο Μετς, ωστόσο η συνολική της πορεία μέχρι εδώ αποτελεί ήδη μια σημαντική επιτυχία.

Οι φιλοξενούμενες παρουσιάστηκαν νευρικές στα δύο πρώτα σετ και δεν μπόρεσαν να μπουν στο ρυθμό του αγώνα, όμως στο τρίτο σετ έδειξαν διαφορετικό πρόσωπο, πίεσαν και διεκδίκησαν μέχρι τέλους την ανατροπή. Το τελικό αποτέλεσμα δεν άλλαξε, όμως το ανταγωνιστικό πρόσωπο στο φινάλε, αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας ενόψει της συνέχειας της σειράς.

Μετά το τέλος του αγώνα, η Εφροσύνη Αλεξάκου μίλησε στο Gazzetta Women για την εμπειρία του τελικού, την εικόνα της ομάδας και τη συνέχεια.

Ήττα με 3-0 στον πρώτο τελικό, ωστόσο βρίσκεστε εδώ μετά από 45 χρόνια, πώς βίωσες αυτό το παιχνίδι;

«Ξέραμε ποιον ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα και έχουμε πολύ μεγάλο σεβασμό για τον Παναθηναϊκό. Εμείς νιώθουμε ήδη κερδισμένες που βρισκόμαστε εδώ, μετά από μια τέτοια πορεία που έχει κάνει ο ΖΑΟΝ και μετά από 45 χρόνια παρουσίας σε τελικό. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε στα επόμενα παιχνίδια».

Τι ήταν αυτό που δεν σας επέτρεψε να διεκδικήσετε κάτι περισσότερο στα πρώτα σετ και τι άλλαξε στο τρίτο;

«Νομίζω ότι μπήκαμε πολύ σφιγμένες και δεν ήμασταν ο εαυτός μας. Συνήθως μπαίνουμε πιο χαλαρές, με χαμόγελο και παίζουμε καλύτερο μπλοκ και άμυνα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε άμεσα από αύριο. Στο τρίτο σετ ήμασταν πιο ανταγωνιστικές και δείξαμε καλύτερη εικόνα».

Το επόμενο παιχνίδι είναι στην έδρα σας, πόσο μπορεί να σας βοηθήσει αυτό;

«Έχουμε ένα ιδιαίτερο γήπεδο, είναι πιο χαμηλοτάβανο και πιο μικρό σε σχέση με το Μετς. Νιώθουμε πιο οικεία εκεί, τόσο με τον χώρο όσο και με τις συνθήκες του αγώνα, και ελπίζω να έχουμε μια διαφορετική εικόνα».

Νιώθετε ότι έχετε ήδη πετύχει, με βάση την παρουσία σας στους τελικούς;

«Εννοείται ότι είναι επιτυχία. Ο ΖΑΟΝ βρίσκεται σε τελικό μετά από 45 χρόνια και εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στα επόμενα παιχνίδια».