Τα video με καυγάδες στο ποδόσφαιρο γυναικών γίνονται αμέσως viral

Το ποδόσφαιρο γυναικών γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη στην Ευρώπη. Εικόνες από γεμάτα γήπεδα, περισσότερα διαφημιστικά έσοδα και γενικότερα το επίπεδο ανεβαίνει σε όλους τους τομείς. Ωστόσο μαζί όμως με την αγωνιστική άνοδο, αυξάνονται και τα περιστατικά έντασης που πολλές φορές ξεφεύγουν από τα όρια και γίνονται αμέσως viral.

Τα περιστατικά αυτά γίνονται αρκετά συχνά πιο γνωστά και από το ίδιο το παιχνίδι, προκαλώντας αντιδράσεις από τους χρήστες του διαδικτύου. Καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που δεν γνωρίζουν καν το ματς, πόσο ήρθε κλπ, αλλά θυμούνται ένα περιστατικό...

Μία από τις πιο αξιομνημόνευτες περιπτώσεις έλαβε χώρα στο Μεξικό κατά τη διάρκεια του Apertura 2025, στον αγώνα μεταξύ της FC Juarez Femenil και της Club Tijuana Femenil. Στον εν λόγω αγώνα δύο παίκτριές άρχισαν να τσακώνονται μετά από μια διαμάχη που είχαν μετά από μια διαφωνία για την μπάλα κοντά στην γραμμή του γηπέδου. Τότε ξεκίνησαν να σπρώχνονται και έπεσαν κάτω μετά από μαλλιοτραβηγματα κ, αναγκάζοντας τις συμπαίκτριές τους να παρέμβουν. Η κατάσταση κατέληξε με την αποβολή και των δύο παικτριών.

Τέτοιες εικόνες έχουμε δει και στην Ευρώπη και μάλιστα για το Women's Champions League. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα μεταξύ της Άρσεναλ και της Τσέλσι η Τόμσον τράβηξε τα μαλλιά από παίκτρια των Μπλε. Η ενέργεια δεν τιμωρήθηκε στο γήπεδο, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις. Τότε με το ματς η προπονήτρια των Gunners ανέφερε: «Νομίζω ότι απέσπασε αρκετή προσοχή από τον αγώνα, γιατί αν κοιτάξει κανείς τον αγώνα, την ποιότητα του ποδοσφαίρου και όλες τις μικρές και μεγάλες μάχες στο γήπεδο σε αυτούς τους δύο αγώνες, ήταν, κατά τη γνώμη μου, ένα εξαιρετικό δείγμα ποδοσφαίρου γυναικών».

Σε ένα άλλο σενάριο, κατά τη διάρκεια του SheBelieves Cup, ο αγώνας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αργεντινής άφησε επίσης μια παρόμοια εικόνα.