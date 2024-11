Η Μισέλ Κανγκ δωρίζει 30 εκατ. στο ποδόσφαιρο γυναικών των ΗΠΑ και υπόσχεται να το αλλάξει ριζικά

Η ανακοίνωση της επιχειρηματία και εκατομμυριούχου Μισέλ Κανγκ για τη δωρεά ύψους 30 εκατ.δολαρίων στα γυναικεία προγράμματα της US Soccer για τα επόμενα πέντε χρόνια αποτελεί ήδη ένα ορόσημο για το άθλημα. Όχι τόσο λόγω του ποσού, όσο κυρίως λόγω της επίδρασης που μπορεί να έχει αυτό ποσό σε ένα άθλημα που έχει υποτιμηθεί όσο κανένα άλλο.

Από αυτή την άποψη, αυτή η δωρεά μοιάζει με ένα μεγάλο βήμα στην είσοδο μίας νέας εποχής για το ποδόσφαιρο γυναικών των ΗΠΑ. Δεν θα ευεργετηθούν μόνο οι παίκτριες, αλλά και όσες θέλουν να κάνουν καριέρα σε αυτό, μαζί με τις προπονήτριες που προσπαθούν να αναδειχθούν σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική δωρεά που έγινε ποτέ στο ποδόσφαιρο γυναικών και συγχρόνως τη γενναιότερη προσφορά που έχει κάνει ποτέ γυναίκα στο άθλημα. Η Μισέλ Κανγκ, που είναι παράλληλα ιδιοκτήτρια της Ουάσινγκτον Σπίριτ, είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του γυναικείου αθλητισμού και η απόφασή της να ενισχύσει περισσότερο το αντίστοιχο κίνημα που έχει αναπτυχθεί, είναι μία απόφαση ορόσημο στις ΗΠΑ.

Michele Kang has pledged to give U.S. Soccer $30 million dollars over the next five years which is the largest philanthropic investment in U.S. Soccer’s women’s and girls’ programs and the most generous donation ever made to U.S. Soccer by a woman 👏



