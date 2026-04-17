«Ενθουσιασμένες από την θερμή υποδοχή που τους επεφύλαξαν εκεί και τώρα ελπίζουν να συνεχίσουν την καριέρα τους με ασφάλεια» δήλωσαν δύο Ιρανές ποδοσφαιρίστριες οι οποίες έλαβαν άσυλο στην Αυστραλία.

Ο λόγος για τις Φατεμέ Πασαντιντέχ και Ατεφέχ Ραμεζανισαντέχ, δύο εκ των επτά ποδοσφαιριστριών όπου έλαβαν άσυλο, αφού το γεγονός ότι δεν τραγούδησαν τον τον εθνικό ύμνο στο παιχνίδι κόντρα στη Νότια Κορέα (ήττα με 3-0) για το πρώτο ματς του Κυπέλλου Εθνών Ασίας, προκάλεσε έντονες αντριδράσεις.

Τότε μετά και την αναταραχή που έγινε, καθώς οι παίκτριες κινδύνευαν η Αυστραλία προσέφερε άσυλο στην ομάδα.Υπό τον φόβο ότι η ομάδα θα κινδυνεύει αν επιστρέψει στο Ιράν. Έτσι η αρχηγός και άλλα έξι μέλη της ομάδας αρχικά αποδέχθηκαν την προσφορά μέσω ανθρωπιστικής βίζας, όμως πέντε από αυτές εγκατέλειψαν τη χώρα λίγες ημέρες αργότερα. Αφού σύμφωνα με αναφορές, υπήρξαν απειλές προς τις οικογένειες των παικτριών στο Ιράν, για αυτό και γύρισαν πίσω.

Iranian footballers say Australia has given them 'hope' for safe future https://t.co/5DQrAuVZJW — BBC News (UK) (@BBCNews) April 17, 2026

Έτσι μόνο οι Φατεμέ Πασαντιντέχ και Ατεφέχ Ραμεζανισαντέχ έμειναν στην Αυστραλία. Αμφότερες οι δύο ποδοσφαιρίστριες ευχαρίστησαν την αυστραλιανή κυβέρνηση για λέγοντας: «Η συμπόνια και η υποστήριξη που μας έδειξαν σε αυτήν την δύσκολη περίοδο, μάς έχουν δώσει ελπίδα για ένα μέλλον όπου μπορούμε να ζήσουμε και να αγωνιστούμε με ασφάλεια. Είμαστε συγκλονισμένες από την καλοσύνη και τη γενναιοδωρία της ιρανικής κοινότητας στην Αυστραλία. Η υποστήριξή σας μας έκανε να νιώθουμε ευπρόσδεκτοι και λιγότερο μόνες καθώς διανύουμε αυτήν την μετάβαση».

Μια εβδομάδα μετά την αίτηση ασύλου, οι δύο παίκτριες φωτογραφήθηκαν χαμογελώντας κατά την διάρκεια της προπόνησης με την αυστραλιανή ομάδα Μπρισμπέϊν Ρόαρ, ωστόσο έκτοτε δεν έχουν εμφανιστεί και δεν είναι γνωστό που μένουν.