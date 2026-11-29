Ο Πανιώνιος γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα χάνοντας από τον Παναθηναϊκό στο Μετς με 3-2, με τον Γιουνούς Οτσάλ να αναφέρει μετά το τέλος του αγώνα: «Ξεκινήσαμε καλά τον αγώνα, όμως γενικά είχαμε αρκετά σκαμπανεβάσματα. Πήραμε το πρώτο σετ όμως χάσαμε τα δύο επόμενα και καταφέραμε να πάρουμε μετά το τέταρτο και να οδηγήσουμε τον αγώνα στο τάι μπρέικ. Στο πέμπτο σετ στο 11-11 κάναμε λάθος επίθεση στην αντένα και πιστεύω εκεί κρίθηκε ο αγώνας. Ήταν ένας όμορφος αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες».