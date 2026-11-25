Τη λύση για την άκρη του πάγκου βρήκε ο Παναθηναϊκός, που βρήκε στο πρόσωπο του Κάρολ Κοβαλέφσκι τον αντικαταστάτη της Σελέμ Ερντέμ. Με την ομάδα να κάνει γνωστό πως βρήκε νέο προπονητή λίγες ώρες μετά το «διαζύγιο - βόμβα».

Ο Πολωνός τεχνικός έρχεται στην Ελλάδα έχοντας πλούσιο βιογραφικό και θα αναλάβει τις Πράσινες, με στόχο φυσικά να φέρει την ομάδα ξανά σε τροχιά επιτυχιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Κάρολ Κοβαλέφσκι για το τμήμα μπάσκετ γυναικών.

Ο Κάρολ Κοβαλέφσκι (Karol Kowalewski), γεννημένος στις 9 Μαρτίου 1989 στην Πολωνία διαθέτει σημαντική εμπειρία σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Από το 2022 έως το 2026 διετέλεσε ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής γυναικών της Πολωνίας, ενώ έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής στην BC Polkowice, με συμμετοχές στην EuroLeague και το EuroCup, καθώς και στη Lublin. Στην προπονητική του πορεία έχει κατακτήσει το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Πολωνίας, ενώ έχει αναδειχθεί προπονητής της Χρονιάς στην πολωνική λίγκα το 2022.

Αναλυτικά το προπονητικό του βιογραφικό

2022-2026: Εθνική Ομάδα Πολωνίας

2025-2026: Lublin (Eurocup)

2022-2025: BC Polkowice (Euroleague)

2020-2022: BC Polkowice (Eurocup)

2019: Βοηθός προπονητή, Εθνική Ομάδα Πολωνίας

2018-2020: Βοηθός προπονητή, CCC Polkowice (Euroleague το 2018-19, Eurocup το 2019-20)

2017-2018: Πρώτος προπονητής, CCC Polkowice (Euroleague), Δεκέμβριος-Ιανουάριος

2017-2018: Βοηθός προπονητή, CCC Polkowice (Euroleague), και συντονιστής των ακαδημιών (MKS Polkowice)

2016-2017: Βοηθός προπονητή, Ostrovia Ostrów Wielkopolski (1η κατηγορία γυναικών, Πολωνία)

2015-2016: Βοηθός προπονητή, BM SLAM Stal Ostrów Wielkopolski (1η κατηγορία ανδρών, Πολωνία)

2015-2016: Πρώτος προπονητής, College of Pedagogy and Administration (Πολωνία)

2015: Βοηθός προπονητή, Εθνική Ομάδα Γυναικών U18 Πολωνίας

2014-2015: Συντονιστής των ακαδημιών, UKS Śrem (υπό την αιγίδα της Stelmet Zielona Góra)

2012-2015: Πρώτος προπονητής, Biofarm Basket Poznań (Cadets ανδρών, Πολωνία)

2011-2012: Βοηθός προπονητής, INEA AZS Poznań (1η κατηγορία γυναικών, Πολωνία)

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Κάρολ Κοβαλέφσκι σημείωσε τα εξής: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος που θα συνεργαστώ με τον Παναθηναϊκό. Γνωρίζω τι σημαίνει αυτός ο σύλλογος για τους φιλάθλους του και ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά με την ομάδα. Θα δώσω ό,τι έχω για να μας βοηθήσω να γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Για μένα, η ταυτότητά μας ξεκινά από την άμυνα. Θέλω να παίζουμε σκληρή άμυνα, να αγωνιζόμαστε ως σύνολο και να μπαίνουμε σε κάθε παιχνίδι με τη νοοτροπία ότι είμαστε εκεί για να κερδίσουμε»