Η χρυσή Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας, Ιμάνι Κελίφ, ετοιμάζεται να επιστρέψει στα ρινγκ, δύο χρόνια μετά τον ντόρο που είχε ξεσπάσει γύρω από το όνομά της.

Η 27χρονη Αλγερινή αθλήτρια πρόκειται να αγωνιστεί ξανά στις 15 Δεκεμβρίου στο Παρίσι, σε έναν επαγγελματικό αγώνα έξι γύρων, παρά το γεγονός ότι η αρχική της αντίπαλος, η Ολλανδή Κλαούντια Σαράμπια, αποσύρθηκε για προσωπικούς λόγους. Οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν ότι η αναμέτρηση θα διεξαχθεί κανονικά και σύντομα θα ανακοινωθεί η νέα της αντίπαλος.

Αυτός θα είναι και ο πρώτος αγώνας της Κελίφ μετά τον θρίαμβό της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Η επιτυχία που είχε σημειώσει τότε είχε επισκιαστεί βέβαια από έναν πρωτοφανή διαδικτυακό «πόλεμο» σχετικά με το φύλο της, με δημόσιες τοποθετήσεις ακόμα και από πολιτικά πρόσωπα, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ίλον Μασκ.

Η ίδια είχε παραδεχτεί στο παρελθόν ότι την είχε επηρεάσει πάρα πολύ ο ντόρος που είχε γίνει, πλέον όμως έχει δηλώσει πως προσπαθεί να μην ακούει τους επικριτές της και να συνεχίσει αυτό που κάνει. Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Κελίφ αποκάλυψε πως τα υψηλά επίπεδα τεστοστερόνης της ρυθμίζονται με τη βοήθεια ιατριών, ενώ τόνισε ότι είναι πρόθυμη να υποβληθεί στα υποχρεωτικά τεστ ελέγχου φύλου, εφόσον αυτά διενεργηθούν από τη ΔΟΕ.

Η Αλγερινή έχει θέσει πλέον ως στόχο την κατάκτηση ενός δεύτερου χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου το 2028 στο Λος Άντζελες.