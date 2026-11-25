«Νομίζω πως έχει έρθει η ώρα ο κόσμος να καταλάβει ότι η δύναμη δεν έχει φύλο»

Η γυναικεία παρουσία στην άρση βαρών έχει διανύσει μεγάλη απόσταση. Οι πρώτες Ελληνίδες που ασχολήθηκαν με το άθλημα χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν προκαταλήψεις, υποτίμηση και πολλές δυσκολίες. Με την παρουσία και τις επιτυχίες τους, όμως, κατάφεραν να κερδίσουν τη θέση που τους αξίζει και να ανοίξουν τον δρόμο για τις επόμενες γενιές.

Η άρση βαρών εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από αρκετούς ως ανδροκρατούμενο άθλημα. Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι χρειάζεται να αποδείξεις περισσότερα επειδή είσαι γυναίκα;

«Προσωπικά, δεν έχω αισθανθεί ποτέ ότι χρειάζεται να αποδείξω κάτι περισσότερο επειδή είμαι γυναίκα. Για καλή μας τύχη, ο δρόμος για τη γυναικεία άρση βαρών είχε ανοίξει αρκετά χρόνια πριν. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες σε αυτές τις γυναίκες, γιατί εκείνες άνοιξαν τον δρόμο, ώστε σήμερα να μπορούμε να αγωνιζόμαστε με ίσες ευκαιρίες και σεβασμό. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε κι εμείς αυτή την προσπάθεια για τις επόμενες γενιές.

Αν εξακολουθούν να υπάρχουν προκαταλήψεις, θεωρώ ότι προέρχονται κυρίως από ανθρώπους εκτός του χώρου. Όταν μαθαίνουν ότι ασχολούμαι με την άρση βαρών, αρκετοί εκπλήσσονται, ενώ κάποιοι δεν γνωρίζουν καν ότι στο άθλημα συμμετέχουν και γυναίκες, εν έτει 2026! Δυστυχώς, δεν υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση και προβολή του αθλήματος».

Η σχέση με το σώμα της έχει, επίσης, αλλάξει μέσα από τον πρωταθλητισμό. Δίνει πλέον μεγαλύτερη σημασία στην επίδοσή της και σε όσα μπορεί να καταφέρει μέσα από την καθημερινή προπόνηση, παρά στην εξωτερική της εικόνα. Το σώμα της είναι ένα δυνατό εργαλείο, ικανό να πετύχει πράγματα που κάποτε ίσως να μην πίστευε ότι μπορούσε. «Αυτό για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό από το να έχω μια τέλεια εικόνα», λέει.

Τι πιστεύεις ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος για μια γυναίκα που κάνει πρωταθλητισμό στην άρση βαρών;

«Πιστεύω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκαταλήψεις. Ο κόσμος έχει συνδέσει τη δύναμη και τη μυϊκή μάζα με την αρρενωπότητα. Μια γυναίκα, όμως, μπορεί να είναι δυνατή, να έχει μυϊκή μάζα και να ασχολείται με την άρση βαρών ή με οποιοδήποτε άλλο άθλημα επιθυμεί, χωρίς αυτό να αναιρεί τη θηλυκότητά της. Νομίζω πως έχει έρθει η ώρα ο κόσμος να καταλάβει ότι η δύναμη δεν έχει φύλο».

Η ελληνική άρση βαρών έχει γράψει τη δική της ξεχωριστή ιστορία, φτάνοντας στην κορυφή του κόσμου, όμως δεν απολαμβάνει την προβολή που της αξίζει. «Η πρόσβαση σε ουσιαστική υγειονομική περίθαλψη και η κάλυψη των εξόδων αποκατάστασης δεν θα έπρεπε να αποτελούν επιπλέον αγωνία για έναν αθλητή», τονίζει.

Η σημασία της στήριξης σε μια δύσκολη περίοδο είναι κάτι που γνωρίζει καλά. Η επιλογή της στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε έναν Αθλητή» της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής τής έδωσε τη δυνατότητα να περιορίσει για ένα διάστημα τις επιπλέον επαγγελματικές υποχρεώσεις της και να αφοσιωθεί περισσότερο στην προπόνηση και την αποκατάστασή της. Σε μια περίοδο κατά την οποία είχε σκεφτεί ακόμη και να εγκαταλείψει την άρση βαρών για να αναζητήσει μια μόνιμη εργασία, η συγκεκριμένη στήριξη αποδείχθηκε καθοριστική.

Τι θα ήθελες να αλλάξει ώστε περισσότερα κορίτσια να γνωρίσουν και να επιλέξουν την άρση βαρών;

«Θα ήθελα να μη φοβούνται να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό και να καταλάβουν ότι η άρση βαρών είναι ένα άθλημα και για κορίτσια. Δεν χρειάζεται να ταιριάζεις σε κάποια συγκεκριμένη εικόνα για να ασχοληθείς με τον αθλητισμό. Αρκεί να σου αρέσει αυτό που κάνεις και να το αγαπάς. Τα στερεότυπα γύρω από την άρση βαρών αφορούν κυρίως την εικόνα των γυναικών και πολλές φορές έχουν ως στόχο να τις υποβιβάσουν ή να τις κάνουν να αισθανθούν ότι δεν ανήκουν σε αυτόν τον χώρο. Αν δεν τολμήσουμε να πάμε κόντρα σε αυτές τις αντιλήψεις, δεν πρόκειται ποτέ να τις καταρρίψουμε».