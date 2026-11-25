Δύναμη χωρίς όρια: Στρατουδάκη, Καρδαρά και Πολακτσίδου μιλούν στο GWomen
Η δύναμη, όμως, δεν αποτυπώνεται μόνο στα κιλά που γράφει ο πίνακας, αλλά και σε όλα εκείνα που δεν φαίνονται: στις αμέτρητες ώρες προπόνησης, στις θυσίες, στις αμφιβολίες, στις αποτυχίες και στην επιμονή να επιστρέφεις ξανά και ξανά στην πλατφόρμα.
Για μια γυναίκα που επιλέγει την άρση βαρών, η πρόκληση συχνά ξεκινά πολύ πριν σηκώσει την πρώτη μπάρα. Ξεκινά από τα στερεότυπα, από τις προκαταλήψεις γύρω από τη γυναικεία δύναμη και από την ανάγκη να αποδείξει ότι η δύναμη δεν έχει φύλο. Γιατί το να σηκώνεις βάρη δεν σημαίνει μόνο να δοκιμάζεις τις σωματικές σου αντοχές, αλλά και να διεκδικείς τον χώρο σου σε ένα άθλημα που εξακολουθεί να κουβαλά αντιλήψεις και προσδοκίες.
Τι σημαίνει, λοιπόν, να επιλέγεις έναν δρόμο που εξακολουθεί να συνοδεύεται από στερεότυπα; Η Μαρία Στρατουδάκη, η Μαρία Καρδαρά και η Δέσποινα Πολακτσίδου βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της αθλητικής τους διαδρομής, έχουν τις δικές τους εμπειρίες και κουβαλούν διαφορετικές ιστορίες. Τις ενώνει, όμως, η επιλογή να δοκιμάζουν τα όριά τους σε ένα άθλημα που απαιτεί πολλά περισσότερα από σωματική δύναμη.
Μέσα από τις δικές τους διαδρομές, το GWomen συναντά τρεις Ελληνίδες αρσιβαρίστριες και αναζητά όσα κρύβονται πίσω από τις επιδόσεις και τις διακρίσεις. Γιατί τελικά, κάποια από τα μεγαλύτερα βάρη που καλούνται να σηκώσουν δεν βρίσκονται πάνω στην μπάρα.
Μαρία Στρατουδάκη: Η νέα γενιά της ελληνικής άρσης βαρών με ορίζοντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες
Η σχέση της Μαρίας Στρατουδάκη με την άρση βαρών ξεκίνησε μέσα από μια διαδρομή που πέρασε από διαφορετικά αθλήματα. Σε μικρή ηλικία ασχολήθηκε με την ενόργανη γυμναστική, ενώ αργότερα ακολούθησε τη μητέρα της σε ένα γυμναστήριο, όπου αρχικά δοκίμασε το CrossFit. Σταδιακά, η άρση βαρών κέρδισε το ενδιαφέρον της και έγινε το άθλημα στο οποίο αποφάσισε να αφοσιωθεί, έχοντας στο πλευρό της έναν προπονητή που είχε ασχοληθεί και ο ίδιος στο παρελθόν με αυτό.
Η πρώτη μεγάλη επιτυχία δεν άργησε να έρθει. Το 2023, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αλβανία, ανέβηκε στο βάθρο δύο φορές, κατακτώντας τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Μια στιγμή που θυμάται με πολλή χαρά και περηφάνια, καθώς ήταν η πρώτη της μεγάλη διάκριση σε διεθνές επίπεδο.
Και από τότε, οι επιτυχίες συνεχίζονται με εντυπωσιακό ρυθμό. Το 2025, σε ηλικία μόλις 17 ετών, η Μαρία κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων-Νεανίδων στη Μαδρίτη, στην κατηγορία των 53 κιλών, σημειώνοντας παράλληλα τρία ευρωπαϊκά ρεκόρ. Στη διοργάνωση σήκωσε 81 κιλά στο αρασέ και 100 κιλά στο επολέ ζετέ, φτάνοντας τα 181 κιλά στο σύνολο. Η ίδια χαίρεται για όσα έχει καταφέρει, αλλά ξέρει καλά πως έχει ακόμη πολλή δουλειά μπροστά της.
«Πλέον το βλέπω σαν τη δουλειά μου, γιατί είναι κάτι που αγαπάω πολύ. Είμαι χαρούμενη για τα τρία μετάλλια, αλλά ξέρω ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Κάθε αγώνας έχει τις δυσκολίες του και αυτό που μου αρέσει είναι να συνεχίζω να εξελίσσομαι», λέει.
«Προσπαθώ σε κάθε αγώνα να δίνω το 110% του εαυτού μου»
Το να την αποκαλούν «μεγάλο ταλέντο» ή «το μέλλον της ελληνικής άρσης βαρών» είναι κάτι που την κάνει να χαίρεται. Δεν θεωρεί, όμως, πως το ταλέντο αρκεί για να φτάσει ένας αθλητής ψηλά.
«Το ταλέντο δεν αρκεί από μόνο του. Πολλά ταλέντα έχουν περάσει από τον αθλητισμό, αλλά χωρίς σωστή προπόνηση και επιμονή δεν κατάφεραν να φτάσουν εκεί που μπορούσαν», λέει, δίνοντας τη δική της απάντηση για το τι χρειάζεται πίσω από κάθε επιτυχία.
Πώς διαχειρίζεσαι έναν αγώνα που δεν πηγαίνει όπως τον έχεις φανταστεί, ειδικά όταν έχει προηγηθεί μεγάλη προετοιμασία;
«Προσπαθώ σε κάθε αγώνα να δίνω το 110% του εαυτού μου. Κάθε αγώνας είναι διαφορετικός και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν φορές που ενώ έχεις κάνει πολύ καλή προετοιμασία, το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα ήθελες, αλλά και άλλες που η προετοιμασία δεν έχει πάει τόσο καλά, αλλά ο αγώνας μπορεί να εξελιχθεί εξαιρετικά. Είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα».
Το 2026 ήταν μια χρονιά γεμάτη σημαντικές διακρίσεις για τη Μαρία Στρατουδάκη. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Under 20 στην Αίγυπτο ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο αρασέ και στο σύνολο, ενώ λίγους μήνες αργότερα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών στο Νίγκμπο της Κίνας, έκανε αισθητή την παρουσία της, πετυχαίνοντας τέσσερα πανελλήνια ρεκόρ στην κατηγορία των 53 κιλών.
Και δεν σταμάτησε εκεί. Στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των 57 κιλών, καταρρίπτοντας τα πανελλήνια ρεκόρ στο επολέ ζετέ με 106 κιλά και στο σύνολο με 187 κιλά.
«Η Ολυμπιάδα είναι ένας μεγάλος στόχος, το έχω κάνει και τατουάζ»
Φυσικά, η άρση βαρών είναι ένα άθλημα που δεν ξεφεύγει από τα στερεότυπα. Η Μαρία έχει συνηθίσει πια τις αντιδράσεις όσων μαθαίνουν με τι ασχολείται, αλλά και τα σχόλια εκείνων που θεωρούν πως δεν μοιάζει με αθλήτρια της άρσης βαρών. Για την ίδια, αυτό που έχει σημασία είναι ένα πράγμα: «Μου αρέσει να νιώθω δυνατή».
Ξέρει επίσης πως στον αθλητισμό δεν έρχονται πάντα όλα όπως τα θέλεις. Έχει ζήσει και απογοητεύσεις, έχει στεναχωρηθεί από αγώνες που δεν πήγαν όπως ήθελε, αλλά δεν τις αφήνει να την κρατήσουν πίσω. Αντίθετα, επιλέγει να μαθαίνει από αυτές, να πεισμώνει και να επιστρέφει πιο δυνατή.
Πώς βλέπεις την προοπτική των Ολυμπιακών Αγώνων; Πόσο σημαντικό είναι για σένα να καταφέρεις κάποια στιγμή να βρεθείς εκεί;
«Η Ολυμπιάδα είναι ένας από τους μεγαλύτερους στόχους μου. Το θέλω πάρα πολύ και το έχω κάνει μέχρι και τατουάζ. Είναι ένα όνειρο που έχω από τότε που ξεκίνησα την άρση βαρών και όσο περνάει ο καιρός θέλω όλο και περισσότερο να καταφέρω να φτάσω εκεί».
Για τη Μαρία, η συνέχιση της προσπάθειας και η προσήλωση στον στόχο είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για όποιο κορίτσι θέλει να δοκιμάσει την άρση βαρών: «Πρέπει να έχεις πάντα στο μυαλό σου τον στόχο σου και να μην σταματάς να προσπαθείς, ό,τι κι αν πηγαίνει στραβά».
Μόλις στα 18 σου χρόνια, έχεις ήδη κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις και έχεις πετύχει πράγματα που για πολλούς αθλητές αποτελούν όνειρο. Τι έχεις μάθει μέσα από την άρση βαρών;
«Η άρση βαρών μού έχει δώσει πάρα πολλά. Με έχει μάθει να έχω πειθαρχία, να είμαι στρατιώτης, γιατί πλέον αυτή είναι η δουλειά μου. Μου έχει μάθει και την υπομονή, γιατί γενικά σαν άνθρωπος ήθελα όλα να γίνονται γρήγορα. Μέσα από την άρση κατάλαβα ότι όλα θέλουν τον χρόνο τους».
Μαρία Καρδαρά: Η δύναμη να σηκώνεσαι, ακόμη κι όταν όλα σε κρατούν πίσω
Ένας σοβαρός τραυματισμός σε ηλικία μόλις 13 ετών κράτησε τη Μαρία Καρδαρά μακριά από τον αθλητισμό για αρκετά χρόνια. Στα 16 της, όμως, αναζήτησε μια νέα αρχή μέσα από το CrossFit, χωρίς να γνωρίζει τότε, ότι θα ανακάλυπτε ένα άθλημα στο οποίο θα αφιέρωνε την πορεία της. Ακολουθώντας τον αδερφό της στο γυμναστήριο, άρχισε μαζί με τη φίλη της, Σοφία, να δοκιμάζει ασκήσεις της άρσης βαρών. Εκεί γνώρισε και τον πρώτο της προπονητή, Παναγιώτη Γραμματικόπουλο, ο οποίος τη μύησε σταδιακά στο άθλημα.
Η πρώτη της συμμετοχή στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα συνοδεύτηκε από τη δεύτερη θέση και αποτέλεσε την αφετηρία για μια πορεία που σύντομα θα έδειχνε τις δυνατότητές της. Το 2017, στο πρώτο της Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κατάφερε να καταρρίψει πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων στο επολέ ζετέ, με 81 κιλά στην κατηγορία των 53 κιλών, έχοντας συμπληρώσει λιγότερο από έναν χρόνο προπόνησης. Στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, η Μαρία Καρδαρά πρόσθεσε ακόμη ένα στη διαδρομή της, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στο αρασέ με 87 κιλά και σύνολο 3.
Ποια διάκριση ή στιγμή της καριέρας σου έχει τη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία για σένα και γιατί;
«Η συμμετοχή μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων το 2018 είναι σίγουρα μία από τις στιγμές της καριέρας μου που έχουν τη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία για μένα. Κατέκτησα την 5η θέση, εκπροσωπώντας τη χώρα μου σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση, και ήταν μια εμπειρία που με σημάδεψε. Μέσα από αυτήν γεννήθηκε και το όνειρο να καταφέρω κάποια στιγμή να βρεθώ και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θυμάμαι πως με κάποιους από τους αθλητές που γνωρίσαμε εκεί μοιραστήκαμε την ίδια σκέψη: πόσο όμορφο θα ήταν να βρεθούμε ξανά όλοι μαζί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028».
Με το πέρασμα των χρόνων, απέκτησε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σκληραγωγήθηκε και έμαθε να αναγνωρίζει καλύτερα τον εαυτό της και τα όριά της. Η διαδρομή, ωστόσο, δεν ήταν μια ευθεία πορεία προς την επιτυχία. Ένας τραυματισμός στη μέση ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα και να την κρατήσει για μεγάλο διάστημα μακριά από τις επιδόσεις που ήξερε ότι μπορούσε να πετύχει.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2023. Είχε προετοιμαστεί πολύ καλά, όμως λίγες ημέρες πριν από την αναχώρησή της ξεκίνησε ο τραυματισμός στη μέση, ο οποίος επιδεινώθηκε την ημέρα του αγώνα. Έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό μετάλλιο στο αρασέ και τελικά κατέκτησε την έβδομη θέση στο σύνολο, με επίδοση χαμηλότερη από εκείνη που είχε πετύχει στην προπόνηση.
«Υπήρχαν στιγμές που δεν ήξερα τι να κάνω με τη ζωή μου, αλλά και με τον ίδιο μου τον εαυτό»
Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που έχεις αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα στην καριέρα σου;
«Η μεγαλύτερη δυσκολία που έχω αντιμετωπίσει ήταν ένας τραυματισμός που με ταλαιπώρησε πάρα πολύ, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Για τρία χρόνια ζούσα με πόνους, δεν μπορούσα να ολοκληρώσω τις προπονήσεις μου και στους αγώνες δεν κατάφερνα να αποδώσω όπως θα ήθελα. Παράλληλα, ήρθα αντιμέτωπη με άσχημες συμπεριφορές και σχόλια όπως «αυτή τελείωσε», «δεν πονάει, κοροϊδεύει» και πολλά άλλα. Υπήρχαν στιγμές που δεν ήξερα τι να κάνω με τη ζωή μου, αλλά και με τον ίδιο μου τον εαυτό.
Ένιωθα ότι χάνω τον χρόνο μου, ότι μένω πίσω και ότι δεν μπορώ να προχωρήσω όπως θα ήθελα. Ήταν μια περίοδος γεμάτη αμφιβολίες, απογοήτευση, πόνο και ψυχολογική πίεση. Ίσως αυτή η περίοδος να με δοκίμασε περισσότερο από κάθε άλλη, αλλά μου έμαθε να μην αφήνω κανέναν άλλον να αποφασίζει μέχρι πού μπορώ να φτάσω ή πότε θα έρθει η στιγμή να σταματήσω».
Υπήρξε στιγμή που αμφισβήτησες τις δυνατότητές σου ή σκέφτηκες να σταματήσεις;
«Αυτά τα τρία χρόνια, σχεδόν καθημερινά. Όταν προσπαθείς τόσο πολύ, αλλά το σώμα σου δεν σε ακολουθεί, είναι αναπόφευκτο να κάνεις τέτοιες σκέψεις. Υπήρχαν στιγμές που ένιωθα ότι τίποτα δεν μπορούσε να με βοηθήσει και ότι ήμουν εντελώς μόνη μου σε όλο αυτό».
Τι θεωρείς ότι απαιτεί ο πρωταθλητισμός από έναν άνθρωπο, πέρα από τη σωματική δύναμη;
«Μπορείς να βρεις αμέτρητες λέξεις που χαρακτηρίζουν τον πρωταθλητισμό, όπως ο δυναμισμός, το θάρρος, η πειθαρχία, η συνέπεια και η επιμονή. Θεωρώ, όμως, ότι χωρίς πάθος και αγάπη γι’ αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Είναι κάτι που πρέπει να έχεις μέσα σου και να το νιώθεις πραγματικά. Δεν μπορεί να σου το επιβάλει κανείς, αλλά ούτε και να σου το πάρει. Γιατί, όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, βρίσκεις πάντα τον λόγο και τη δύναμη να συνεχίζεις».
«Νομίζω πως έχει έρθει η ώρα ο κόσμος να καταλάβει ότι η δύναμη δεν έχει φύλο»
Η γυναικεία παρουσία στην άρση βαρών έχει διανύσει μεγάλη απόσταση. Οι πρώτες Ελληνίδες που ασχολήθηκαν με το άθλημα χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν προκαταλήψεις, υποτίμηση και πολλές δυσκολίες. Με την παρουσία και τις επιτυχίες τους, όμως, κατάφεραν να κερδίσουν τη θέση που τους αξίζει και να ανοίξουν τον δρόμο για τις επόμενες γενιές.
Η άρση βαρών εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται από αρκετούς ως ανδροκρατούμενο άθλημα. Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι χρειάζεται να αποδείξεις περισσότερα επειδή είσαι γυναίκα;
«Προσωπικά, δεν έχω αισθανθεί ποτέ ότι χρειάζεται να αποδείξω κάτι περισσότερο επειδή είμαι γυναίκα. Για καλή μας τύχη, ο δρόμος για τη γυναικεία άρση βαρών είχε ανοίξει αρκετά χρόνια πριν. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες σε αυτές τις γυναίκες, γιατί εκείνες άνοιξαν τον δρόμο, ώστε σήμερα να μπορούμε να αγωνιζόμαστε με ίσες ευκαιρίες και σεβασμό. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε κι εμείς αυτή την προσπάθεια για τις επόμενες γενιές.
Αν εξακολουθούν να υπάρχουν προκαταλήψεις, θεωρώ ότι προέρχονται κυρίως από ανθρώπους εκτός του χώρου. Όταν μαθαίνουν ότι ασχολούμαι με την άρση βαρών, αρκετοί εκπλήσσονται, ενώ κάποιοι δεν γνωρίζουν καν ότι στο άθλημα συμμετέχουν και γυναίκες, εν έτει 2026! Δυστυχώς, δεν υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση και προβολή του αθλήματος».
Η σχέση με το σώμα της έχει, επίσης, αλλάξει μέσα από τον πρωταθλητισμό. Δίνει πλέον μεγαλύτερη σημασία στην επίδοσή της και σε όσα μπορεί να καταφέρει μέσα από την καθημερινή προπόνηση, παρά στην εξωτερική της εικόνα. Το σώμα της είναι ένα δυνατό εργαλείο, ικανό να πετύχει πράγματα που κάποτε ίσως να μην πίστευε ότι μπορούσε. «Αυτό για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό από το να έχω μια τέλεια εικόνα», λέει.
Τι πιστεύεις ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος για μια γυναίκα που κάνει πρωταθλητισμό στην άρση βαρών;
«Πιστεύω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκαταλήψεις. Ο κόσμος έχει συνδέσει τη δύναμη και τη μυϊκή μάζα με την αρρενωπότητα. Μια γυναίκα, όμως, μπορεί να είναι δυνατή, να έχει μυϊκή μάζα και να ασχολείται με την άρση βαρών ή με οποιοδήποτε άλλο άθλημα επιθυμεί, χωρίς αυτό να αναιρεί τη θηλυκότητά της. Νομίζω πως έχει έρθει η ώρα ο κόσμος να καταλάβει ότι η δύναμη δεν έχει φύλο».
Η ελληνική άρση βαρών έχει γράψει τη δική της ξεχωριστή ιστορία, φτάνοντας στην κορυφή του κόσμου, όμως δεν απολαμβάνει την προβολή που της αξίζει. «Η πρόσβαση σε ουσιαστική υγειονομική περίθαλψη και η κάλυψη των εξόδων αποκατάστασης δεν θα έπρεπε να αποτελούν επιπλέον αγωνία για έναν αθλητή», τονίζει.
Η σημασία της στήριξης σε μια δύσκολη περίοδο είναι κάτι που γνωρίζει καλά. Η επιλογή της στο πρόγραμμα «Υιοθέτησε έναν Αθλητή» της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής τής έδωσε τη δυνατότητα να περιορίσει για ένα διάστημα τις επιπλέον επαγγελματικές υποχρεώσεις της και να αφοσιωθεί περισσότερο στην προπόνηση και την αποκατάστασή της. Σε μια περίοδο κατά την οποία είχε σκεφτεί ακόμη και να εγκαταλείψει την άρση βαρών για να αναζητήσει μια μόνιμη εργασία, η συγκεκριμένη στήριξη αποδείχθηκε καθοριστική.
Τι θα ήθελες να αλλάξει ώστε περισσότερα κορίτσια να γνωρίσουν και να επιλέξουν την άρση βαρών;
«Θα ήθελα να μη φοβούνται να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό και να καταλάβουν ότι η άρση βαρών είναι ένα άθλημα και για κορίτσια. Δεν χρειάζεται να ταιριάζεις σε κάποια συγκεκριμένη εικόνα για να ασχοληθείς με τον αθλητισμό. Αρκεί να σου αρέσει αυτό που κάνεις και να το αγαπάς. Τα στερεότυπα γύρω από την άρση βαρών αφορούν κυρίως την εικόνα των γυναικών και πολλές φορές έχουν ως στόχο να τις υποβιβάσουν ή να τις κάνουν να αισθανθούν ότι δεν ανήκουν σε αυτόν τον χώρο. Αν δεν τολμήσουμε να πάμε κόντρα σε αυτές τις αντιλήψεις, δεν πρόκειται ποτέ να τις καταρρίψουμε».
Δέσποινα Πολακτσίδου: Διεκδικώντας χώρο και αναγνώριση στην άρση βαρών
Όταν βρέθηκε στα Ιωάννινα για τις σπουδές της, η Δέσποινα Πολακτσίδου δεν μπορούσε να φανταστεί πως μια νέα αθλητική ενασχόληση θα εξελισσόταν σε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Η πρώτη της επαφή με το CrossFit, μέσα από τις προπονήσεις σε ένα γυμναστήριο της πόλης, στάθηκε η αφετηρία μιας διαδρομής που έμελλε να αλλάξει την αθλητική της πορεία.
Ο πρωταθλητισμός ήρθε ως φυσική συνέχεια αυτής της διαδρομής, καθώς η αγάπη της για το άθλημα και η βελτίωση των επιδόσεών της την οδήγησαν σε όλο και υψηλότερους στόχους.
Αν κοιτάξεις πίσω την πορεία σου, ποια στιγμή θεωρείς ότι καθόρισε περισσότερο την εξέλιξή σου ως αθλήτρια;
«Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή με την εθνική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών το 2023. Εκεί είχα την ευκαιρία να βρεθώ και να αγωνιστώ δίπλα στις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης. Παρόλο που η δική μου εμφάνιση δεν ήταν καλή, η εμπειρία αυτή με έκανε να θέλω να αφοσιωθώ ακόμη περισσότερο στο άθλημά μου και να γίνω πιο αποφασισμένη για την πορεία που ήθελα να ακολουθήσω μέσα σε αυτό».
Σήμερα, ανάμεσα στις διακρίσεις της, ξεχωρίζει τη δεύτερη θέση στους φετινούς Μεσογειακούς Αγώνες, μια επιτυχία που επιβεβαίωσε την αγωνιστική της εξέλιξη και ήρθε μέσα από έντονο ανταγωνισμό σε μια σημαντική διοργάνωση. Η διαδρομή μέχρι εκεί, ωστόσο, δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Οι απογοητεύσεις αποτελούν μέρος του πρωταθλητισμού και, όπως εξηγεί, προσπαθεί μέσα από την ανάλυση κάθε αγώνα με τον προπονητή της να εντοπίζει τα λάθη, να κρατά τα θετικά και να θέτει νέους στόχους.
Υπήρξε κάποια περίοδος στην καριέρα σου που ένιωσες ότι έφτασες στα όριά σου ή αναρωτήθηκες αν μπορείς να συνεχίσεις;
«Η στιγμή που αμφισβήτησα τη συνέχεια της αγωνιστικής μου καριέρας ήταν μετά από έναν αγώνα-στόχο, για τον οποίο είχα αφιερώσει μήνες προετοιμασίας. Παρόλο που βρισκόμουν σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, ο αγώνας δεν πήγε καθόλου καλά. Στεναχωρήθηκα πολύ που δεν κατάφερα να δω τους κόπους μου να ανταμείβονται με μια καλή επίδοση σε διεθνές επίπεδο και χρειάστηκα λίγο χρόνο για να ξαναβρώ τον αγωνιστικό μου εαυτό και την όρεξή μου για προπόνηση».
Η άρση βαρών της έδωσε, παράλληλα, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μια διαφορετική σχέση με το σώμα της. Μεγαλώνοντας, ένιωθε ότι ο σωματότυπός της δεν ανταποκρινόταν στα κυρίαρχα πρότυπα ομορφιάς. Μέσα από τον αθλητισμό, όμως, έμαθε να εκτιμά το σώμα της για όσα μπορεί να καταφέρει και όχι με βάση τις προσδοκίες των άλλων.
«Ένα δυνατό σώμα μπορεί να είναι ταυτόχρονα θηλυκό»
Παρά τις σημαντικές επιτυχίες που έχουν σημειώσει οι Ελληνίδες αθλήτριες σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, η εικόνα μιας γυναίκας που σηκώνει μεγάλα βάρη εξακολουθεί να προκαλεί έκπληξη σε ένα μέρος της κοινωνίας.
Έχεις αντιμετωπίσει ποτέ σχόλια ή προκαταλήψεις επειδή επέλεξες αυτόν τον δρόμο;
«Η άρση βαρών πλέον έχει πολύ μεγάλη γυναικεία παρουσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, κάτι που δυστυχώς ο κόσμος δεν γνωρίζει. Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό, απορούν όταν τους λέω ότι ασχολούμαι με την άρση βαρών. Κάποιοι, μάλιστα, θεωρούν ότι είναι ένα επικίνδυνο άθλημα και σίγουρα όχι και τόσο γυναικείο».
Η καθημερινότητά της δεν περιορίζεται στις προπονήσεις και στους αγώνες. Παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, εργάζεται και προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και στις απαιτήσεις της προετοιμασίας.
Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να καταλάβει ο κόσμος για τις γυναίκες που ασχολούνται επαγγελματικά με την άρση βαρών και το οποίο συχνά παρερμηνεύεται;
«Νομίζω ότι οι λανθασμένες αντιλήψεις γύρω από το άθλημά μας προέρχονται κυρίως από το γεγονός ότι ο κόσμος δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την άρση βαρών και την εξέλιξή της μέχρι σήμερα. Μία από τις βασικές προκαταλήψεις αφορά την εικόνα που θεωρεί ο κόσμος ότι πρέπει να έχει το σώμα μιας γυναίκας αθλήτριας, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι ένα δυνατό σώμα δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα θηλυκό. Ωστόσο, αν κάποιος παρακολουθήσει έναν σύγχρονο αγώνα γυναικείας άρσης βαρών, θα καταλάβει ότι αυτή η αντίληψη είναι εντελώς λανθασμένη».
«Οι αθλητές πρέπει πάντοτε να είναι προτεραιότητα»
Πέρα από τις αγωνιστικές της επιδόσεις, η Δέσποινα έχει αναλάβει και έναν ρόλο εκπροσώπησης των αθλητών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως γραμματέας στην Επιτροπή Αθλητών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών.
Πώς αντιλαμβάνεσαι αυτή την ευθύνη;
«Η εκπροσώπηση των αθλητών είναι μια πολύ μεγάλη ευθύνη και αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν οι συναθλητές μου, δίνοντάς μου τη δυνατότητα να βρίσκομαι σε αυτή την τιμητική θέση. Θεωρώ ότι ο θεσμός της Επιτροπής Αθλητών είναι πολύ σημαντικός, καθώς δίνει στους αθλητές φωνή και τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το άθλημά τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε απόφαση της διοίκησης ενός αθλήματος επηρεάζει άμεσα τους αθλητές, οι οποίοι θα πρέπει να αποτελούν πάντοτε προτεραιότητα».
Για την ανάπτυξη της άρσης βαρών, θεωρεί απαραίτητη τόσο την ενίσχυση της προβολής της όσο και τη δημιουργία περισσότερων χώρων προπόνησης. Η περιορισμένη παρουσία του αθλήματος στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δυσκολεύει την προσέλκυση νέων αθλητών και την εξεύρεση χορηγών. Παράλληλα, περισσότερα γυμναστήρια θα μπορούσαν να δώσουν σε ανθρώπους από όλη την Ελλάδα την ευκαιρία να γνωρίσουν το άθλημα από κοντά.
Τι θα ήθελες να αλλάξει για την επόμενη γενιά κοριτσιών που θα επιλέξει την άρση βαρών στην Ελλάδα;
«Θα ήθελα περισσότερα κορίτσια να δοκιμάσουν την άρση βαρών, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα άθλημα που μπορεί να τους αρέσει και να τους προσφέρει πολλά. Θα ήθελα τα νέα κορίτσια να ενθαρρύνονται από το περιβάλλον τους να γίνουν η πιο δυνατή εκδοχή του εαυτού τους και να μη φοβούνται να δοκιμάσουν τα όριά τους. Πρέπει να σταματήσουν οι προκαταλήψεις γύρω από τη γυναικεία άρση βαρών, καθώς μπορούν να αποτρέψουν ένα κορίτσι από το να ασχοληθεί με το άθλημα και να αφοσιωθεί σε αυτό».
Τελικά, τι σημαίνει για σένα δύναμη;
Μαρία Στρατουδάκη
«Οι άνθρωποι που είναι δίπλα μου και όσοι με στηρίζουν σε αυτό το μονοπάτι».
Μαρία Καρδαρά
«Για μένα δύναμη δεν είναι μόνο τα κιλά που μπορείς να σηκώσεις. Είναι να συνεχίζεις να προσπαθείς, ακόμή και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θα ήθελες. Είναι να πέφτεις, να απογοητεύεσαι, να σκέφτεσαι να τα παρατήσεις, αλλά τελικά να βρίσκεις τη δύναμη να σηκωθείς και να συνεχίσεις. Να μάθεις να τσαλακώνεσαι, ακόμή κι αν δεν φέρεις ένα τέλειο αποτέλεσμα.
Νομίζω πως μέσα από την άρση βαρών έχω μάθει, ότι η πραγματική δύναμη δεν φαίνεται μόνο στον αγώνα, αλλά κυρίως σε όλα όσα περνάς μέχρι να φτάσεις εκεί, ακόμη κι αν κανείς δεν γνωρίζει τι έχεις χρειαστεί να ξεπεράσεις».
Δέσποινα Πολακτσίδου
«Δύναμη για μένα είναι η θέληση να ξεπερνάς τις δυσκολίες, τόσο στην προπόνηση όσο και στη ζωή. Είναι κάτι που πρέπει πρώτα να κατακτήσεις πνευματικά και μετά σωματικά. Είναι η επιμονή και η υπομονή που πρέπει να έχεις για να πετύχεις τους στόχους σου, ειδικά όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θα ήθελες».
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