Παρελθόν από την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού αποτελεί από σήμερα η Σελέν Ερντέμ, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν πως προχώρησαν σε λύση της συνεργασίας τους με την Τουρκάλα προπονήτρια.

Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση του «διαζυγίου» ανάμεσα στις δύο πλευρές, η ίδια προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Instagram, με την οποία ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας, τις παίκτριές της, αλλά κι όλους όσους συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της στο «τριφύλλι».

Αναλυτικά όσα έγραψε στο μήνυμά της

«Αρχικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι με έκαναν να νιώσω τη στήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Η αγάπη σας, η στήριξή σας και η εκτίμηση που μου δείξατε θα είναι πάντα πολύ ξεχωριστές και αξέχαστες για μένα. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον Παναθηναϊκό, απέκτησα ανεκτίμητες εμπειρίες, όμορφες αναμνήσεις και φιλίες ζωής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις παίκτριές μου, το προπονητικό επιτελείο, τους εργαζομένους του συλλόγου και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το ταξίδι. Το να είμαι μέλος ενός τόσο ιστορικού και μεγάλου συλλόγου όπως ο Παναθηναϊκός, και να έχω την ευκαιρία να καθοδηγήσω αυτή την ομάδα, ήταν τεράστια τιμή για μένα. Θα κρατώ πάντα στην καρδιά μου τις όμορφες στιγμές και τις μάχες που μοιραστήκαμε. Σε ευχαριστώ για όλα, Παναθηναϊκέ».