26 χρόνια δηλώνει μπασκετμπολίστρια, 26 χρόνια γεμίζει το βιογραφικό της με ομάδες ιστορικές, όπως ο Ολυμπιακός... Και τώρα, η γενέτειρα του μπάσκετ γυναικών ο Σπόρτιγκ και η «γαλανόλευκη» που υπηρετεί από το 2004, αλλά όχι μόνο.

Πριν συνεχίσουμε να σας συστήνουμε την Άννα Σπυριδοπούλου, το τεσσάρι και αρχηγό του Σπόρτιγκ στην WBL2, πρέπει πρώτα να σας ενημερώσουμε πως η πολύπειρη αθλήτρια ξεκίνησε από τον Βορρά και συγκεκριμένα από ένα χωριό των Σερρών.

Η Άννα Σπυριδοπούλου ξεκίνησε λοιπόν από τις Σέρρες, από όπου και κατάγεται. Έναν χρόνο μετά συνέχισε στον Πανσερραϊκό και μετά άφησε την καλύτερη μπουγάτσα της Ελλάδας για τη δεύτερη καλύτερη και πήγε λίγο παραδίπλα, στην μπασκετομάνα πόλη της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα για χάρη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αφού σιγά σιγά εξελισσόταν και μεγάλωνε, σειρά πήρε ο Άρης, όπου όπως μας αποκαλύπτει, πέρασε μερικές από τις καλύτερες εμπειρίες της καριέρας της, φορώντας τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων».

Και όπως θα είναι προφανές, λίγα χρόνια αργότερα έφυγε ολοταχώς για την Αθήνα... και δεν έφυγε ξανά ποτέ! Σχεδόν βασικά... Γιατί η Άννα Σπυριδοπούλου έφυγε και για μία χρονιά στη Σουηδία, αλλά η Ελλάδα δεν σε αφήνει να μείνεις για καιρό μακριά της.

Κάπως έτσι φτάνουμε στα εννέα χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, με Ευρωλίγκα, πρωταθλήματα και άλλες τόσες εμπειρίες που μας διηγείται η ίδια, για να φτάσουμε στο σήμερα και στην ομάδα του Σπόρτιγκ.

Η Σπυριδοπούλου έρχεται στον Σπόρτιγκ με εμπειρία και βιογραφικό που λίγες αθλήτριες στην Ελλάδα μπορούν να παρουσιάσουν. Μιλάμε για την μπασκετμπολίστρια που ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας που κατέκτησε την τέταρτη θέση στο Ευρωμπάσκετ του 2017 και συμμετείχε, έναν χρόνο αργότερα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018. Μιλάμε για μυθικές, μπασκετικά, χρονιές στο μπάσκετ γυναικών. Όπως όμως λέει και η ίδια, υπάρχει κάτι που δεν έχει καταφέρει να ζήσει, ένα μετάλλιο με τη γαλανόλευκη. Κατά τα άλλα, δηλώνει υπερπλήρης και πανευτυχής.

Η Σπυριδοπούλου είναι η συμπαίκτρια που θα σε κάνει να γελάσεις από τα αποδυτήρια έως και το παρκέ, που αντιμετωπίζει τα πάντα με χιούμορ, που νοιάζεται και πονάει την ομάδα. Είναι η αθλήτρια με την εμπειρία που θα ρίξει, στην κυριολεξία, το σώμα της στο παρκέ για μία ακόμα κατοχή, καθώς είναι μάστερ στα επιθετικά φάουλ, αλλά και εκείνη που θα είναι εκεί για να σε καθοδηγήσει με όσα έχει ζήσει. Οι συμπαίκτριές της την περιγράφουν ως «τρομερό τυπάκι», αλλά και ως μία απειλή μέσα στο γήπεδο που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσεις.

Έτσι, λοιπόν, το GWomen βρέθηκε στο γήπεδο του Σπόρτιγκ για να ρωτήσει την Άννα Σπυριδοπούλου πώς είναι, μετά από τόσα χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, με τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Άρη, τον Πρωτέα Βούλας, την Τερψιθέα και τον Ολυμπιακό, με εννέα χρόνια γεμάτα πρωταθλήματα, ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Εθνική ομάδα και διακρίσεις, να αγωνίζεται πλέον στην WBL2 και συγκεκριμένα στη γενέτειρα του μπάσκετ γυανικών, στον Σπόρτιγκ, την ομάδα των 21 πρωταθλημάτων και των μεγάλων ευρωπαϊκών στιγμών;

Η συνέντευξη

Πώς είναι, μετά από τόσα χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο, να αγωνίζεσαι πλέον στην ιστορική ομάδα του Σπόρτιγκ, στην WBL2;

«Το ότι ήρθα να παίξω στην ιστορική ομάδα του Σπόρτιγκ είναι μια νέα εμπειρία για μένα. Πολλά τα χρόνια όπως είπα, πολλές εμπειρίες σε μεγάλες ομάδες και ειδικά τα τελευταία εννέα χρόνια στον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι ένα νέο challenge για μένα. Ο Σπόρτιγκ είναι ένα ιστορικό σωματείο και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, για να βοηθήσω την ομάδα να ανέβει στην Α1».

Πιστεύεις ότι η εμπειρία και τα οι παίκτριες που έχουν έρθει στην ομάδα μπορούν να κάνουν τη διαφορά;

«Θέλω να πιστεύω πως ναι. Πάντα, όταν έχεις μεγάλες παίκτριες και ονόματα σε μια ομάδα, γίνεται πιο εύκολο. Αλλά πρέπει να υπάρχει και η χημεία που λέμε, γιατί αν δεν υπάρχει χημεία, πολλές φορές μπορούν να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ένα φοβερό κλίμα. Η ομάδα πάει πολύ καλά ως στιγμής και σκέφτομαι θετικά».

Ο Σπόρτιγκ είναι ουσιαστικά η «μητέρα» του μπάσκετ γυναικών στην Ελλάδα. Έπειτα από τα χρόνια της μεγάλης κυριαρχίας, τους τίτλους και τις ευρωπαϊκές διακρίσεις, ακολούθησε μια δύσκολη περίοδος. Πώς αντιλαμβάνεσαι αυτή την προσπάθεια επαναφοράς και πώς νιώθεις που είσαι μέρος της;

«Για μένα είναι πολύ μεγάλη τιμή να παίζω σε ένα τόσο μεγάλο και ιστορικό σωματείο. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη, γιατί έχουν έρθει άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε την ομάδα. Έχουν βάλει χρόνο, λεφτά, προσπάθεια. Και το να είμαι μέρος αυτής της ομάδας πραγματικά με συγκινεί. Μου δώσανε αυτή τη δυνατότητα να είμαι εδώ. Όπως είπες, δεν μπορείς να κατακτάς συνέχεια αυτά τα πρωταθλήματα. Από τη μία είναι και λογικό να υπάρξει μια κοιλιά. Αλλά το καλό είναι ότι έχουν επανέλθει».

Θέλω να μας γυρίσεις λίγο πίσω, στα πρώτα σου μπασκετικά χρόνια. Από πού ξεκίνησες και πώς θυμάσαι τα πρώτα σου βήματα;

«Με πας πολύ πίσω, Χριστίνα μου! Γεννήθηκα στις Σέρρες, σε ένα χωριό των Σερρών. Η πρώτη μου ομάδα ήταν, αν θυμάμαι καλά, η ΑΕ Σερρών. Διαλύθηκε μετά, έπαιξα έναν χρόνο, γιατί διαλύθηκε. Και μετά πήγα στον Πανσερραϊκό. Από εκεί ξεκίνησα. Έπαιξα έναν χρόνο εκεί και μετά πήγα στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί ξεκίνησε η καριέρα μου. Μέγας Αλέξανδρος, Άρης, Σουηδία, Ελληνικό, Πρωτέας, Ολυμπιακός και τώρα Σπόρτιγκ».

Πώς έγινε η μετάβαση από ένα παιδί που αγαπούσε το μπάσκετ σε μια επαγγελματία αθλήτρια;

«Το μπάσκετ ήταν ένα χόμπι για μένα. Από το 2004 έγινε η πρώτη μου κλήση στην Εθνική Κορασίδων. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαι με μια μπάλα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο. Προφανώς, στην αρχή δεν το σκέφτηκα επαγγελματικά. Απλά, χρόνο με τον χρόνο και όσο έβλεπα ότι είχα εξέλιξη, αυτό με έκανε να αγαπήσω περισσότερο το άθλημα και να επενδύσω σε αυτό. Και μετά ήρθε και η κλήση στην Εθνική και εκεί άλλαξαν όλα».

Τα προηγούμενα χρόνια οι συνθήκες στο μπάσκετ γυναικών ήταν αρκετά διαφορετικές. Πώς βίωσες αυτή την εξέλιξη και τις δυσκολίες που υπήρχαν;

«Εμείς περάσαμε λίγο δύσκολα χρόνια σε σχέση με τώρα, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, επειδή έχεις αγάπη για το άθλημα, δηλαδή είναι η ζωή σου, είναι ο τρόπος ζωής σου, τα αφήνεις στην άκρη. Κάθε φορά προσπαθείς να γίνεις καλύτερη, να μπορέσεις να βοηθήσεις την ομάδα σου και να εξελιχθείς. Και κατά κάποιον τρόπο προσαρμόζεσαι σε αυτή τη δυσκολία».

Από όλες τις ομάδες στις οποίες έχεις αγωνιστεί, ποια ξεχωρίζεις ως την αγαπημένη σου εμπειρία και γιατί;

«Πέρασα καταπληκτικά στον Άρη. Όταν σου λέω καταπληκτικά, θα μου πεις ότι δεν το περιμένεις! Αλλά ήμουν 18 χρονών, είχαμε φοβερό κλίμα, παίζαμε και το ευχαριστιόμασταν. Ήταν διαφορετικά, ήμουν και πιο μικρή βέβαια, δεν το κοιτούσα τόσο επαγγελματικά και επειδή είχαμε πολύ ωραίο κλίμα και καλές ξένες, πηγαίναμε τρένο, που λέμε. Προπονητής ήταν ο Κώστας Κωτούλης. Το φιλιά μου χαχα! Θυμάμαι τη Σκουτζού, τη Χατζάκου, τη Μπουσνάκη. Είχαμε πολλές πολύ καλές παίκτριες τότε και πολύ χιούμορ.

Και μετά, τα καλύτερά μου χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό. Ειδικά τις χρονιές που παίξαμε για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Ήμασταν όλες μαζί και καταφέραμε να προκριθούμε για πρώτη φορά. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου».

Θέλω να σταθούμε λίγο στη μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού, με τις πολλές διεθνείς και τα σπουδαία ονόματα. Πώς θυμάσαι εκείνη την περίοδο;

«Ήταν η χρονιά που ήμασταν όλες, που είχαμε παίκτριες της Εθνικής, όπως η Καλτσίδου, η Μάλτση, η Σωτηρίου, η Κοσμά, αλλά και πολλές καλές ξένες. Είχαμε φοβερή ομάδα. Είχαμε συνεχίσει με την Καπογιάννη και μετά με τον Μίσα. Είχα πάει εγώ με τη Νικολοπούλου μαζί, γιατί βγαίναμε για φαγητό, και λέγαμε: “Πού έχουμε έρθει τώρα; Όλα μεγάλα ονόματα!”.

Η εμπειρία και η κλάση αυτών των παικτριών ήταν τεράστια. Για μένα ήταν ένα τεράστιο challenge να είμαι εκεί. Με βοήθησε πάρα πολύ το να προπονούμαι με όλες αυτές τις παίκτριες. Φαντάζομαι, η προπόνηση ήταν λίγο πιο δύσκολη και από τον αγώνα! Ήταν τρομερό αυτό. Φοβερές εμπειρίες».

Δεν είναι εύκολο να συνυπάρχεις με τόσο μεγάλα ονόματα, να είστε φίλες και ταυτόχρονα να ανταγωνίζεστε για τα ίδια λεπτά συμμετοχής. Πώς το διαχειρίζεσαι αυτό;

«Αυτό θέλει γερό στομάχι. Δεν μπορείς να προχωρήσεις, αν θέλεις να φτιάξεις το όνομά σου και να κάνεις καριέρα, αν δεν το διαχειριστείς. Πρέπει να αφήσεις κάθε φιλία, κάθε συμπάθεια και να πεις ότι είμαι στο γήπεδο και πρέπει να διεκδικήσω τα λεπτά μου. Σε εμάς εκείνη τη χρονιά παλεύαμε, δηλαδή τα τεσσάρια που ήμασταν, για να πάρουμε πέντε-δέκα λεπτά. Αλλά εντάξει, ήταν challenge, όπως το είπα».

Ποιο είναι, κατά τη γνώμη σου, το μυστικό για να λειτουργεί μια ομάδα με τόσο πολύ ταλέντο, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα από τον χρόνο συμμετοχής;

«Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει καλή διαχείριση. Αν υπάρχει καλή διαχείριση, θεωρώ ότι ο παίκτης μπορεί να μπει στον τρόπο σκέψης του προπονητή. Σίγουρα όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν. Αυτό είναι το δεδομένο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όλοι θέλουν να παίζουν 30 λεπτά, 30-40 λεπτά. Το θέμα είναι να υπάρχει αυτή η χημεία, ώστε κάθε παίκτης που θα μπει μέσα να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

Αν αυτό το καταφέρει ο προπονητής και ο παίκτης μπει σε αυτό το mindset και πει ότι τον χρόνο που θα μπω μέσα στο γήπεδο θα πρέπει να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, μετά γίνεται εύκολο».

Πάμε στην Εθνική ομάδα. Ήσουν μέλος της ομάδας που κατέκτησε την τέταρτη θέση στο Ευρωμπάσκετ του 2017. Τι θυμάσαι από εκείνη τη διοργάνωση;

«Εντάξει, φοβερή εμπειρία. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Το 2017 ήταν η χρονιά που μας συγκλόνισε όλες. Δηλαδή, αν κάτι θυμόμαστε από την Εθνική ομάδα, ήταν η τέταρτη θέση στην Τσεχία. Πέσαμε πάνω στο Βέλγιο, μια υπερομάδα, όπως όλοι έχετε δει. Μετά το Βέλγιο τα πήρε όλα. Ήμασταν άτυχες, αλλά είχαμε κάνει υπερπροσπάθεια.

Θυμάμαι ότι σε κάθε παιχνίδι παλεύαμε. Πραγματικά, ήμασταν αγωνίστριες. Παίζαμε η μία για την άλλη. Το ευχαριστιόμασταν. Θυμάμαι και τη νίκη που κάναμε με την Τουρκία, που κερδίσαμε με μεγάλη διαφορά. Όποια έμπαινε μέσα, ήταν μάχη. Φοβερό συναίσθημα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πραγματικά, έχω μια πικρία γιατί δεν έχουμε ένα μετάλλιο. Αλλά εντάξει και η τέταρτη θέση είναι ένα σημαντικό κατόρθωμα».

Τι είχε εκείνη η ομάδα και κατάφερε να φτάσει τόσο ψηλά;

«Είχαμε μεγάλα ονόματα. Είχαμε τη Στέλλα Καλτσίδου και την Εβίνα Μάλτση, που ξέραμε ότι είναι δύο σούπερ σταρ. Και όλες οι υπόλοιπες ήμασταν δίπλα τους, δίναμε τον καλύτερό μας εαυτό και προσπαθούσαμε, όποια έμπαινε μέσα, από ένα λεπτό μέχρι τριάντα, να τα δώσει όλα.

Δεν υπήρχε εγωισμός. Δεν υπήρχε το “παίρνεις εσύ 20 προσπάθειες και εγώ δεν παίρνω μία”. Ήταν αυτό. Παίζαμε μία για την άλλη. Ξέραμε τον ρόλο μας βασικά. Άμα ξέρεις τον ρόλο σου, όλα καλά πάνε».

Έχεις ζήσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία;

«Φοβερή εμπειρία. Βλέπεις τώρα ομάδες από όλες τις χώρες, σε άλλο επίπεδο. Δεν είχαμε την ίδια τύχη όπως στο Πανευρωπαϊκό, αλλά και αυτό το κρατάω στο μυαλό μου».

Τι σου έχει προσφέρει όλη αυτή η πορεία με τη «γαλανόλευκη», τόσο ως αθλήτρια όσο και ως άνθρωπο; Από το να βρίσκεσαι δίπλα σε μεγάλα ονόματα μέχρι να είσαι εσύ πλέον εκείνη που μεταφέρει την εμπειρία στις νεότερες;

«Η Εθνική ομάδα για μένα είναι μεγάλη αγάπη. Κάθε φορά που με καλούσαν, ήμουν εκεί. Και ο τρόπος που έπαιζα και ο τρόπος που το ένιωθα ήταν πολύ διαφορετικός. Όπως είπα, είναι μεγάλη τιμή να παίζεις στην Εθνική ομάδα.

Και από τη μεριά μου, όταν ήμουν μικρή, είχα μπροστά μου μεγαλύτερες παίκτριες και προσπαθούσα να πάρω πολλά από αυτές και να καταφέρω κι εγώ να φτιάξω το όνομά μου. Και προς το τέλος της πορείας μου στην Εθνική ομάδα προσπάθησα κι εγώ να μεταλαμπαδεύσω όλο αυτό στις νεότερες. Βλέπουμε ότι γίνονται μεγάλα βήματα, βλέπουμε ότι η Εθνική ομάδα πάει πολύ καλά και ελπίζω να έχουμε νέες επιτυχίες».

Εννέα χρόνια στον Ολυμπιακό. Πώς θυμάσαι αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας σου;

«Πέρασα φανταστικά στον Ολυμπιακό. Μου συμπεριφέρθηκαν πάρα πολύ καλά. Έφτιαξα το όνομά μου στην ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι ένα πολύ μεγάλο σωματείο και ήμουν πολύ τυχερή που ήμουν μέρος αυτής της ομάδας. Έχω μόνο όμορφες αναμνήσεις και πραγματικά είναι μια ομάδα που θα μείνει μέσα στην καρδιά μου».

Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη χρονιά ή στιγμή στον Ολυμπιακό που ξεχωρίζεις περισσότερο;

«Η χρονιά της πρόκρισής μας στην Ευρωλίγκα. Παίζαμε με τη Βίσλα, γιατί δεν πίστευαν ότι θα περάσουμε. Η Βίσλα είχε μπάτζετ κοντά στο ένα εκατομμύριο και εμείς εκείνη τη χρονιά είχαμε αποφασίσει να ρίξουμε λίγο τους ρυθμούς. Και τελικά περάσαμε στην Ευρωλίγκα. Καταλαβαίνεις τώρα πόσο όμορφη ανάμνηση είναι».

Πλέον βρίσκεσαι σε μια ομάδα με αρκετές νεότερες αθλήτριες. Πώς βιώνεις αυτόν τον ρόλο και πώς προσπαθείς να τις εμπνεύσεις;

«Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά να σου πω κάτι; Στη δική μας ομάδα τα κορίτσια είναι τόσο συνειδητοποιημένα. Δουλεύουν πάρα πολύ. Ακούνε ό,τι τους πω. Δεν έχω κανένα παράπονο. Και θα θεωρήσω τον εαυτό μου τυχερή, γιατί δεν έχω αντιμετωπίσει αυτό που λες, δεν μου έχει τύχει, να σου πω την αλήθεια, να έχω δύσκολους χαρακτήρες».

Αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου ως συμπαίκτρια, τι θα έλεγες;

«Θέλω να πιστεύω ότι είμαι υποστηρικτική. Τα δίνω όλα. Δεν μου είναι εύκολο να μιλάω για μένα, η αλήθεια είναι. Από πλάκα, μόνο πλάκα κάνω!»

Όταν έρχονται οι δύσκολες στιγμές σε μια ομάδα, πώς επιλέγεις να τις διαχειρίζεσαι και να βοηθάς τις συμπαίκτριές σου να προχωρήσουν;

«Πρέπει πάντα να το αφήνεις πίσω. Γιατί αν το έχεις μέσα σου, μόνο πίσω πας. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Τη μία κερδίζεις, την άλλη χάνεις. Αν σε πάρει από κάτω, δεν θα είναι καλή χρονιά. Άρα προσπαθώ με πολύ χιούμορ και αισιοδοξία να προχωρήσω. Προχωράμε, δεν γίνεται αλλιώς».

Μετά από όλα όσα έχεις ζήσει, τι σε έκανε να αφήσεις πίσω σου τον Ολυμπιακό και να επιλέξεις μια νέα πρόκληση στην Α2, με τη φανέλα του Σπόρτιγκ;

«Εγώ ήμουν έτοιμη να σταματήσω στον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στην ομάδα. Αλλά μόλις είδα το project που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και την προσέγγιση που είχαν απέναντί μου, με έκαναν να αλλάξω γνώμη.

Και είμαι πάρα μα πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι στην ομάδα του Σπόρτιγκ. Έρχονται μεγάλα πράγματα εδώ, θεωρώ ότι ήρθαν για να μείνουν. Και είναι πολύ σημαντικό ένα τόσο ιστορικό σωματείο να καταφέρει πρώτα απ' όλα να ανέβει στην Α1 και να διατηρηθεί. Και σταδιακά να εξελιχθεί».

Πολλοί ίσως θεωρούν ότι, σε σχέση με την πίεση που είχες στον Ολυμπιακό, η καθημερινότητα στον Σπόρτιγκ είναι πιο χαλαρή. Ισχύει;

«Έτσι πίστευα κι εγώ, αλλά μια χαρά πίεση έχουμε. Γιατί έχεις έρθει σε μια ομάδα και πρέπει να την ανεβάσεις στην Α1. Πάντα υπάρχει πίεση. Δεν είναι προφανώς η ίδια πίεση που έχεις όταν παίζεις στην Ευρώπη, όπως ήμουν στον Ολυμπιακό και στο πρωτάθλημα, που έπρεπε να είσαι πρωταθλητής. Αλλά και εδώ υπάρχει μια πίεση. Πρέπει να ανεβάσεις την ομάδα στην Α1».

Έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που αντιμετωπίζεις το παιχνίδι αυτή τη σεζόν;

«Ξέρεις τι; Θα σου πω, έχει αλλάξει προς το καλύτερο, θεωρώ, γιατί ένιωσα ότι γύρισα πίσω. Στα πρώτα μου χρόνια, που είχα αυτή την προσμονή να παίξω. Όχι ότι δεν την είχα και στον Ολυμπιακό, απλά είναι διαφορετικό τώρα. Είναι διαφορετικό challenge για μένα. Δεν το είχα ζήσει αυτό και ναι, μου αρέσει».

Από εκεί που σε προηγούμενες ομάδες έπρεπε να διεκδικείς τα λεπτά συμμετοχής σου, τώρα είσαι εσύ εκείνη στην οποία μπορεί να στηριχθεί η ομάδα. Πώς νιώθεις με αυτόν τον διαφορετικό ρόλο;

«Νιώθω πολύ ωραία. Γι' αυτό σου λέω, με πάει πίσω, στα παλιά μου χρόνια, που στις προηγούμενες ομάδες, πριν από τον Ολυμπιακό, ήμουν η πρωταγωνίστρια. Δηλαδή είχα αυτόν τον ρόλο. Είναι ωραίο συναίσθημα να μπορείς να βασιστείς πάνω σε έναν παίκτη».

Κλείνοντας, τι πρέπει να περιμένουμε από τον Σπόρτιγκ; Υπάρχει ένα μεγάλο ρόστερ, αρκετή εμπειρία και υψηλές προσδοκίες. Ποιος είναι ο στόχος;

«Πιστεύω ότι αυτό που λες, αν δεν τελειώσουμε στο τέλος και ο Σπόρτιγκ δεν είναι πρωταθλητής και δεν ανέβει στην Α1, στα λόγια θα μείνουμε. Προφανώς και θέλουμε να ανεβάσουμε την ομάδα. Αυτός είναι ο στόχος του σωματείου. Έχει φέρει πολλές αθλήτριες, έμπειρες αθλήτριες και έναν έμπειρο προπονητή.

Η διοίκηση είναι φοβερή, δεν μας λείπει τίποτα. Ό,τι χρειαστούμε το έχουμε, που είναι πολύ βασικό για έναν αθλητή, για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Όπως έχετε δει κι εσείς εδώ πέρα, κάνουν φανταστική δουλειά στο γυμναστήριο και στον χώρο εδώ. Και έρχονται πολλά πράγματα. Πρέπει να παρακολουθείτε, να είστε συντονισμένοι».

Αν κοιτάξεις πίσω, στην Άννα που ξεκινούσε από τις Σέρρες, και τη συγκρίνεις με την Άννα του σήμερα, περίμενες ποτέ ότι θα είχες αυτή την πορεία και αυτή την καριέρα; Υπάρχει κάτι που σου έχει μείνει απωθημένο;

«Θα σου απαντήσω το πρώτο. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Και χρόνο με τον χρόνο έχω ζήσει καινούργια πράγματα, νέα πράγματα και νιώθω πολύ ευλογημένη για όλα αυτά που έχω περάσει.

Σίγουρα έχουν έρθει δυσκολίες, πολλοί τραυματισμοί. Κάποιες φορές είχες άλλες προσδοκίες και δεν κατάφερες να ανταποκριθείς. Άνθρωπος είσαι, προφανώς. Αλλά γενικά, όπως είπα, είμαι ευλογημένη. Ευχαριστώ τον Θεό για όλα αυτά που έχω περάσει. Ευχαριστώ όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου, όλες αυτές τις ομάδες που με εμπιστεύτηκαν.

Και θα σου πω μόνο ότι έχω ένα, ρε παιδί μου, που το ήθελα πάρα πολύ, ένα μετάλλιο με την Εθνική ομάδα. Δηλαδή, θα μου μείνει αυτό. Θα με στοιχειώνει. Αυτή η τέταρτη θέση... Εντάξει, ναι. Και πάλι ευλογημένη».

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η συζήτησή μας με την Άννα Σπυριδοπούλου. Μια αθλήτρια που έχει ζήσει μεγάλες στιγμές, έχει φορέσει σημαντικές φανέλες, έχει βρεθεί στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ και εξακολουθεί να έχει κίνητρο, στόχους και όρεξη για νέες προκλήσεις. Το μετάλλιο με την Εθνική παραμένει το μεγάλο απωθημένο της. Για τον Σπόρτιγκ, όμως, το επόμενο κεφάλαιο γράφεται τώρα.