Παρελθόν από την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού αποτελεί η Σελέν Ερντέμ, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν σήμερα πως προχώρησαν σε λύση της συνεργασίας τους με την Τουρκάλα προπονήτρια.

Η ίδια ανέλαβε καθήκοντα τον Μάρτιο του 2025 και βρέθηκε με το «τριφύλλι» στους τελικούς της Α1 Γυναικών, αλλά και στα προημιτελικά του EuroCup πέρυσι.

Η ανακοίνωση της ομάδας

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με την προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών Σελέν Ερντέμ.

Η Τουρκάλα προπονήτρια ανέλαβε το τριφύλλι τον Μάρτιο του 2025. Η Σελέν Ερντέμ οδήγησε τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του πρωταθλήματος και τα προημιτελικά του EuroCup την περασμένη σεζόν.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί την προπονήτρια για την προσφορά της μέχρι και σήμερα και της εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα της.



