Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών απόψε και η ερασιτεχνική ΑΕΚ έκανε μια ανάρτηση στα social media, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για την ημέρα εκείνη.

Συγκεκριμένα η Ένωση ανέβασε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία όπου φαίνεται μια ξύλινη καρέκλα, μια σκια γυναίκας και ένα ζευγάρι τακούνια. Στη λεζαντα μάλιστα έγραψε: «Καμία δικαιολογία για τη βία.Καμία ανοχή στην κακοποίηση.Δίπλα σε κάθε γυναίκα. Απέναντι σε κάθε μορφή βίας. Σήμερα και κάθε μέρα. 25 Νοεμβρίου | Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών».

Δείτε την ανάρτηση: