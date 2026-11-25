Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, στις 19:00, το Eridanus Spa & Wellness του Athenaeum Eridanus Luxury Hotel προσκαλεί τους λάτρεις της ευεξίας, αλλά και όσους αναζητούν έναν εναλλακτικό τρόπο άσκησης και αποφόρτισης από την ένταση της καθημερινότητας, σε μια ξεχωριστή εμπειρία Aqua Therapy Yoga με την instructor Βάλια Μώραλη.

Η Aqua Therapy Yoga συνδυάζει τη φιλοσοφία και τις ευεργετικές ιδιότητες της yoga με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νερού, προσφέροντας μια ολιστική εμπειρία σωματικής και ψυχικής ευεξίας.

Μέσα στο ζεστό νερό της θερμαινόμενης πισίνας, η άνωση μειώνει την επιβάρυνση των αρθρώσεων και χαρίζει στο σώμα μια μοναδική αίσθηση ελαφρότητας και ελευθερίας κινήσεων. Οι ασκήσεις συμβάλλουν στη βελτίωση της ευλυγισίας, της ισορροπίας και της κινητικότητας, με ηπιότερη καταπόνηση και αίσθηση κόπωσης, χωρίς την έντονη αίσθηση εφίδρωσης που συχνά συνοδεύει άλλες μορφές άσκησης.

Παράλληλα, η θερμοκρασία του νερού ευνοεί τη μυϊκή χαλάρωση, συμβάλλει στην αποφόρτιση της σωματικής έντασης και μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από ήπιες μυοσκελετικές ενοχλήσεις, καθιστώντας την εμπειρία ιδιαίτερα ευχάριστη και αναζωογονητική.

Το μάθημα περιλαμβάνει απλές στάσεις Hatha Yoga, ήπιες διατάσεις, ασκήσεις ισορροπίας και συνειδητής αναπνοής, καθώς και καθοδηγούμενο διαλογισμό στην αρχή και στο τέλος της συνεδρίας. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στη yoga, καθώς η πρακτική είναι σχεδιασμένη ώστε να προσφέρει μια προσιτή και ευχάριστη εμπειρία άσκησης και χαλάρωσης.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με επιπλέον 30 λεπτά χρήσης των εγκαταστάσεων του Eridanus Spa & Wellness, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να απολαύσουν τη θερμαινόμενη πισίνα, τη σάουνα και το χαμάμ, παρατείνοντας την αίσθηση ηρεμίας και αναζωογόνησης.

Σε ένα ατμοσφαιρικό περιβάλλον υψηλής αισθητικής, στην καρδιά της Αθήνας, η Aqua Therapy Yoga αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία να αφιερώσουμε ουσιαστικό χρόνο στον εαυτό μας, να επανασυνδεθούμε με το σώμα μας και να ανακαλύψουμε μια διαφορετική διάσταση της ευεξίας.

Πληροφορίες συμμετοχής

Ημερομηνία: Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 19:00

Instructor: Βάλια Μοράλη

Συνολική διάρκεια: 90 λεπτά (60 λεπτά Aqua Therapy Yoga στη θερμαινόμενη πισίνα και 30 λεπτά χρήσης των εγκαταστάσεων του spa)

Κόστος συμμετοχής: 45€ ανά άτομο

Χώρος: Eridanus Spa & Wellness, Athenaeum Eridanus Luxury Hotel, Παναγή Τσαλδάρη 78-80, Αθήνα

Οι θέσεις είναι περιορισμένες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της εμπειρίας, και απαιτείται προκράτηση.

Στοιχεία επικοινωνίας για κρατήσεις

Τηλ: 2105200212, e-mail: [email protected]