Από την στιγμή που η αναμέτρηση του ΖΑΟΝ με την Αράς Κάργκο της Μάρθας Ανθούλη αναβλήθηκε λόγω έξαρσης δυσαντερίας στην ομάδα της Τουρκίας, το ζήτημα που υπήρξε είναι η έλλειψη ημερομηνιών. Η λύση τελικά βρέθηκε, καθώς μετά από αίτημα της Αράς, οι αναμετρήσεις για τους «32» του Challenge Cup θα διεξαχθούν στο Ζηρίνειο και μάλιστα μέσα σε δύο μέρες.

Αρχικά ο πρώτος θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου και ο δεύτερος στις 3 Δεκεμβρίου. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του ΖΑΟΝ έχει ως εξής: «Με κοινή συμφωνία των δύο ομάδων, οι δύο αναμετρήσεις του CEV Challenge Cup μεταξύ του ΖΑΟΝ και της ARAS KARGO θα διεξαχθούν στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2026, στο Ζηρίνειο Κλειστό Γυμναστήριο, στην Κηφισιά.

Προσβλέπουμε σε δύο ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με πνεύμα ευγενούς άμιλλας και fair play.

Σας περιμένουμε στο Ζηρίνειο!»