Προσφάτως, η Ιρανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου προέβη σε μια απόφαση που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη διεθνή κοινότητα, καθώς απαγόρευσε καθολικά την παρουσία ανδρών στους αγώνες ποδοσφαίρου γυναικών της χώρας.

Ενώ μέχρι πρότινος ίσχυαν συγκεκριμένες εξαιρέσεις για μέλη των τεχνικών επιτελείων, συγγενείς, διαιτητές, εκπροσώπους των ΜΜΕ, αλλά και ορισμένους θεατές, η νέα εγκύκλιος αίρει κάθε μια από αυτές τις εξαιρέσεις, απειλώντας μάλιστα τις ομάδες με αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση που παραβιάσουν τους κανόνες.

Το πρώτο ιστορικό ντέρμπι γυναικών της Τεχεράνης μεταξύ των Εστεγκλάλ και Περσέπολις ήταν προ των πυλών, όμως αναβλήθηκε για πέντε ημέρες μετά (σε εργάσιμη ημέρα) και μεταφέρθηκε σε μικρότερο γήπεδο στα περίχωρα της πρωτεύουσας, μετά από την ακύρωση πολλών εισιτηρίων που είχαν πουληθεί.

Ακόμα και ο καταξιωμένος διεθνής διαιτητής Μοούντ Μπονγιαντιφάρντ αποκλείστηκε από τη διαιτητική ομάδα λόγω φύλου, με τον ίδιο να έχει αρχικά οριστεί ως VAR για το ματς.

Στο Ιράν πλέον ξυπνούν μνήμες από τον 40ετή αποκλεισμό των γυναικών από τα γήπεδα μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και παρά τη μερική άρση εκείνης της απαγόρευσης τον Δεκέμβριο του 2023 (έπειτα από διεθνείς πιέσεις), οι περιορισμοί παραμένουν ασφυκτικοί, ενώ πρόσφατα απαγορεύτηκε στις γυναίκες ακόμη και το να χρησιμοποιούν το στάδιο Κεσβαρί της Τεχεράνης για να προπονηθούν στον στίβο.

Μετά την εξέλιξη αυτή, διεθνείς οργανισμοί καταγγέλλουν πλέον την ιρανική ομοσπονδία για διαιώνιση των διακρίσεων σε βάρος των αθλητριών και καλούν τη FIFA να πάρει επιτέλους θέση και να ασκήσει ουσιαστική πίεση για την ισότιμη συμμετοχή όλων στον αθλητισμό.