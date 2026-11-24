Σόβαρο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Αράς Κάργκο, καθώς η έξαρση δυσεντερίας έχει θέσει εκτός μεγάλο μέρος του ρόστερ της, αναγκάζοντας την τουρκική ομάδα να ζητήσει την αναβολή της αναμέτρησης με τον ΖΑΟΝ για τους «32» του Challenge Cup γυναικών.

Θυμίζουμε πως η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου (18:00) στο Ζηρίνειο, ωστόσο η κατάσταση στην ομάδα της Σμύρνης δεν άφηνε περιθώρια για τη διεξαγωγή της. Ανάμεσα στις αθλήτριες που έχουν προσβληθεί βρίσκεται και η «δική μας» Μάρθα Ανθούλη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, συνολικά επτά αθλήτριες εμφάνισαν συμπτώματα της λοίμωξης, ενώ αρκετές χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο. Με βάση την ενημέρωση της Αράς Κάργκο στις 23 Νοεμβρίου, έξι αθλήτριες εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται σε ιδιωτικό νοσοκομείο και να ακολουθούν θεραπεία.

Με τη σειρά τους οι άνθρωποι της Αράς Κάργκο είχαν επικοινωνήσει με την ομάδα των βορείων προαστίων, ενημερώνοντας για την κατάσταση «συναγερμού» που επικρατεί και την πρόθεσή τους να ζητήσουν αναβολή. Η ελληνική ομάδα εμφανίστηκε θετική από την πρώτη στιγμή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως η τελική απόφαση ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βόλεϊ (CEV).

Το αίτημα κατατέθηκε επίσημα, όμως η απάντηση της CEV καθυστέρησε. Η τουρκική αποστολή είχε μάλιστα προγραμματίσει να ταξιδέψει στην Αθήνα με σύνθεση ανάγκης, καθώς οι διαθέσιμες αθλήτριες ήταν μόλις τέσσερις κεντρικές, δύο λίμπερο και μία ακραία. Τελικά, αργά το βράδυ έγινε γνωστό πως το παιχνίδι της Τετάρτης δεν θα διεξαχθεί, με τον ΖΑΟΝ να επιβεβαιώνει την αναβολή μέσω ανάρτησής του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει πότε θα οριστεί η νέα ημερομηνία.