Το επόμενο βήμα στην καριέρα της έκανε η Λίζα Ιτόγια, η οποία μετακόμισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Σαραγόσα σε ηλικία 16 ετών.

Η διεθνής με την Εθνική Κορασίδων μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Παναθλητικό Συκεών, όπου και είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Έτσι ένα από τα «next big thing» του μπάσκετ γυναικών ανέβηκε επίπεδο και πλέον θα αποκτήσει παραστάσεις από ένα άλλο πρωτάθλημα με την ομάδα που τη σεζόν που μας πέρασε κατέκτησε το Super Cup Ισπανίας και ήταν τρίτη στη EuroLeaguewomen.

