Μια στιγμή λίγων δευτερολέπτων ήταν αρκετή για να κάνει την Ελίζαμπεθ Κόνγουεϊ γνωστή σε χιλιάδες ποδοσφαιρόφιλους. Η δημοσιογράφος του BBC βρέθηκε στα... φώτα μετά από ματς της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν ο Τζουντ Μπέλιγκχαμ παρενέβη για να της δώσει τον λόγο, αφού ένας άλλος δημοσιογράφος τη διέκοψε.

Έχει γίνει viral εδώ και λίγες μέρες και αρκετός κόσμος ψάχνει πληροφορίες για εκείνη. Ας δούμε τα πράγματα λίγο αναλυτικότερα. Η Κόνγουεϊ εργάζεται στο BBC Sport και ειδικεύεται στο ισπανικό ποδόσφαιρο, έχοντας ως βάση της τη Μαδρίτη. Βρίσκεται συχνά κοντά στη δράση, καλύπτοντας τη Ρεάλ. Κάνει ρεπορτάζ, θέματα και έχει πλούσιο βιογραφικό.

Ωστόσο όλος ο κόσμος ξέρει μόνο το περιστατικό συνέβη μετά τη νίκη της Ρεάλ με 5-1 επί της Αϊντχόφεν, στις 25 Νοεμβρίου. Τότε η δημοσιογράφος είχε ήδη ρωτήσει τον Μπέλιγχαμ για το εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε και επιχείρησε να συνεχίσει με μία συμπληρωματική ερώτηση. Εκείνη τη στιγμή, ένας άνδρας δημοσιογράφος άρχισε να μιλά πάνω από τη φωνή της. Ο Άγγλος σταρ όμως, τον διέκοψε με την ατάκα «Συγγνώμη, έχει ακόμη μία ερώτηση», επιτρέποντας στην Κόνγουεϊ να συνεχίσει.

Η ίδια αποκάλυψε αργότερα ότι οι συνθήκες στις λεγόμενες μικτές ζώνες, όπου οι δημοσιογράφοι περιμένουν τους παίκτες μετά τους αγώνες, είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Περιέγραψε το περιβάλλον ως πραγματικό χάος, με μικρόφωνα, κάμερες ακόμα και... αγκωνιές.. Όπως εξήγησε, είναι μία από τις ελάχιστες γυναίκες αλλά και μία από τις λίγες Αγγλίδες δημοσιογράφους που καλύπτουν τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι οι διακοπές κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων είναι κάτι συνηθισμένο και ότι η προσπάθεια να εξασφαλίσει κανείς μια καλή θέση μπορεί να γίνει εκφοβιστική. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο εκτίμησε ιδιαίτερα την κίνηση του Μπέλιγχαμ, τον οποίο χαρακτήρισε ευγενικό απέναντι της.

Όσον αφορά την ίδια είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, με σπουδές στην Ισπανική Γλώσσα και την Αγγλική Φιλολογία. Στην πορεία της εργάστηκε στο Sky Sports News, ενώ απέκτησε εμπειρία και σε άλλα αθλητικά μέσα. Μάλιστα, σε ηλικία μόλις 17 ετών είχε απευθυνθεί στην παρουσιάστρια Γκάμπι Λόγκαν ζητώντας συμβουλές για το πώς θα μπορούσε να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγελμα. Κάτι που έκανε πράξη, ούσα μια από τις γυναίκες που εργζάζονται σε ένα από τα μεγαλύτερα media του κόσμου.