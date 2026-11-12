Λούκα: «Όσο ο χρόνος περνάει θα γινόμαστε καλύτερες»

Με το «αριστερό» ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Eurobasket 2027 η Εθνική Γυναικών, αφού υπέστη την ήττα από τη Σερβία με 84-74.

Η Βασιλική Λουκά πραγματοποίησε δηλώσεις για την εμφάνιση της «γαλανόλευκης» στο Βελιγράδι, ενώ μίλησε και για τα επόμενα ματς που θα γίνουν στο «Ιβανώφειο».

Αναλυτικά όσα είπε η Βασιλική Λούκα:

«Πιστεύω ότι αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικές και δεν είχαμε τόσα πολλά λάθη, τα οποία ήταν λάθη συγκέντρωσης, θα μπορούσαμε να είχαμε διεκδικήσει τον αγώνα παραπάνω.

Ήταν μία ευκαιρία να κερδίσουμε και να ανέβει η ψυχολογία μας ενόψει των δυο επόμενων αγώνων, πηγαίνοντας σε αυτούς με μία νίκη. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά από αυτό το παιχνίδι να δούμε μπροστά και να κερδίσουμε τους αγώνες με τη Σλοβακία και την Ολλανδία.

Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, στο πρώτο δεκάλεπτο, στα ριμπάουντ ήμασταν πίσω. Μας είχαν πάρει τέσσερα επιθετικά ριμπάουντ. Κοιτώντας όμως συνολικά τα στατιστικά του παιχνιδιού, τελικά κερδίσαμε σε αυτόν τον τομέα. Σο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν μέσα στον αγώνα γιατί καταφέραμε να κερδίσουμε τα ριμπάουντ. Σ’ αυτό το διάστημα η Σερβία είχε πάρει δυο επιθετικά.

Είμαστε μία ομάδα που μας χαρακτηρίζει η άμυνά μας και οι 84 πόντοι είναι πάρα πολλοί. Επομένως, πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτόν τον τομέα. Να γίνουμε πιο σκληρή ομάδα, να κρατήσουμε την άμυνα στα επίπεδα που θέλουμε και μετά θα έρθουν όλα τα υπόλοιπα.

Το γεγονός ότι παίζουμε στη Θεσσαλονίκη και από ότι έχουμε δει ο αγώνας με τη Σλοβακία είναι sold out θα μας βοηθήσει πολύ. Η παρουσία των φιλάθλων είναι σημαντική γιατί στις δύσκολες στιγμές ενός παιχνιδιού μπορεί να σε “ανεβάσει”», δήλωσε η Βασιλική Λούκα και συμπλήρωσε. «Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Από σήμερα αρχίζει η προετοιμασία μας για τον αγώνα του Σαββάτου με τη Σλοβακία, με στόχο να δουλέψουμε στους τομείς που αναφέραμε ώστε να φανούμε καλύτερες. Θα είμαστε καλύτερες. Όσο ο χρόνος περνάει θα γινόμαστε καλύτερες».





Photo Credits: INTIME