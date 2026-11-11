Η Σερβία επικράτησε της Ελλάδας με 84-74 για την 1η αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Eurobasket 2027.

Πλήρωσε τα 27 λάθη που την... πλήγωσαν! Η Ελλάδα ηττήθηκε από τη Σερβία στο Βελιγράδι με 84-74 για την 1η αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Eurobasket 2027.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου... πλήρωσε τα 27 λάθη που έκανε και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τις γηπεδούχες, αφού κάθε φορά που πλησίαζε κοντά στο σκορ, η Σερβία έβρισκε τρόπο και ξέφευγε.

Πολυτιμότερη της αναμέτρησης η Γιάνκοβιτς με 28 πόντους, ενώ για την Ελλάδα ξεχώρισε η Παρκς με 22π.

Σερβία (Γ) - Ελλάδα (Γ): Η εξέλιξη του αγώνα:

«Μουδιασμένη» ήταν στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Εθνική, καθώς... πλήρωσε τα χαμένα ριμπάουντ (8-3) εκ των οποίων τα τέσσερα ήταν επιθετικά και δέχτηκε εύκολους πόντους, ωστόσο βρήκε τις απαιτούμενες λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ (8-8, 4') και κρατήθηκε κοντά στο σκορ.

Fas wasting no time ⌚👀 #EuroBasketWomen x @HellenicBF https://t.co/e1sMzBle2o November 11, 2026

Τα λάθη κυρίως στην επίθεση ήταν το μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα (6!), με τις Σέρβες να το εκμεταλλεύονται και να παίρνουν αέρα 9 πόντων (23-14, 10'), στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, έχοντας ως πρωταγωνίστρια την Γιάνκοβιτς με 15 πόντους σε 10 λεπτά!

Στα πρώτα λεπτά της 2ης περιόδου η Σερβία μπόρεσε να επιβάλλει τον ρυθμό της και μετά από καλάθι της Ράτσα, να στείλει για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια τιμή (28-18, 13'). Στη συνέχεια οι γηπεδούχες είχαν τον έλεγχο και στις δύο πλευρές του παρκέ, διατηρώντας τη διαφορά (34-20, 15'), ωστόσο ένα τρίποντο από την Καρλάφτη έδωσε.... ανάσα στη «γαλανόλευκη», (34-23, 16').

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με την Εθνική να έχει μειώσει στους 9 (40-31, 20'), χάνοντας την ευκαιρία να ψαλιδίσει περισσότερο τη διαφορά, αφού οι Σέρβες έβρισκαν λύσεις κάθε φορά που η Ελλάδα πλησίαζε στο σκορ.

Μετά την ανάπαυλα το σύνολο της Στέλλας Καλτσίδου, βελτίωσε την άμυνά του, ωστόσο δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί και στο μπροστινό μέρος του παρκέ. Η Σερβία βρήκε τις λύσεις στην επίθεση και.... εκτόξευσε την απόσταση του σκορ στους 14 πόντους (49-35, 23').

Η άμυνα της Εθνικής βελτιώθηκε, ωστόσο τα λάθη στο επιθετικό κομμάτι δεν σταμάτησαν και στέρησαν την ευκαιρία από τη «γαλανόλευκη» να μειώσει ακόμα περισσότερο (53-43, 26'). Προς το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, η Ελλάδα με την Καρλάφτη βρήκε πόντους στην επίθεση και μείωσε στους οκτώ πόντους (57-49, 29').

Η Παρκς άνοιξε λογαριασμό για την Εθνική στην έναρξη του 4ου δεκαλέπτου (59-53, 31'), όμως οι γηπεδούχες είχαν άμεση απάντηση και πήραν εκ νέου διαφορά 11 πόντων (64-53, 33'). Η καλή άμυνα από τα κορίτσια της Καλτσίδου συνεχίστηκε και η Χριστινάκη διαμόρφωσε το (64-58, 34'), ενώ λίγο αργότερα η Παρκς με γκολ φάουλ έκανε το (66-61, 34').

Η Σερβία με γρήγορο 6-0 απάντησε και μπόρεσε να πάρει εκ νέου απόσταση ασφαλείας (72-61), 4μιση λεπτά πριν το φινάλε.

Τα τελευταία λεπτά κύλησαν με τις Σέρβες να έχουν... καθαρίσει το παιχνίδι και να κάνουν διαδικαστικού χαρακτήρα το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 40-31, 59-51, 84-74

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ.. . Κάθε φορά που πλησίαζε η Εθνική , έβρισκε τρόπο και ξέφευγε στο σκορ

. Κάθε φορά που πλησίαζε η , έβρισκε τρόπο και ξέφευγε στο σκορ MVP ΗΤΑΝ Η...Γιάνκοβιτς με 28 πόντους.

με 28 πόντους. ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΑΡΣΤΑΤΡΙΑ. ..Η Ντούγκαλιτς με 17 πόντους.

..Η με 17 πόντους. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΝΩΝ Η. .. Παρκς με 22 πόντους

.. με 22 πόντους ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Η...Σταμολάμπρου που έκανε 5 λάθη και πέτυχε 1 πόντο.

Η...Σταμολάμπρου που έκανε 5 λάθη και πέτυχε 1 πόντο. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 27 λάθη της Εθνικής!

Serbia FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Ivana Raca 23:51 10 4/8 50% 4/6 66.67% 0/2 0% 2/2 100% - 3 3 2 2 1 - - 3 10 2 Ivana Katanic 15:55 6 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% - 1 1 - 2 2 - - -11 3 4 Andjela Matic Did Not Play 6 Nevena Vuckovic Did Not Play 10 Aleksandra Stanacev * 31:51 7 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/1 100% 1 3 4 3 3 2 1 - 6 11 12 Masa Jankovic * 28:55 28 12/16 75% 11/15 73.33% 1/1 100% 3/3 100% 2 - 2 1 4 2 2 1 17 28 13 Nadija Smailbegovic 02:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 1 - 1 - -3 1 17 Jovana Nogic * 33:34 7 1/10 10% 1/2 50% 0/8 0% 5/6 83.33% 1 4 5 2 3 4 2 - 12 2 20 Nevena Naumcev 09:44 3 1/3 33.33% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% - 1 1 - 2 1 - - 9 1 22 Jelena Mitrovic 01:29 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - 1 - - -1 -1 24 Teodora Turudic * 18:39 4 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 4 2 4 1 4 - 11 11 32 Angela Dugalic * 33:58 19 7/16 43.75% 6/12 50% 1/4 25% 4/4 100% 1 5 6 3 2 4 3 - 7 18 Team/Coaches 2 1 3 - - - TOTAL 200 84 31/65 47.69% 26/44 59.09% 5/21 23.81% 17/18 94.44% 10 19 29 13 23 18 13 1 -

* Starters

Coach: Milos Pavlovic

Assistant(s): Bojan Ivanovic, Jovica Antonic, Petar Dordevic

Greece FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 Ioanna Krimili Did Not Play 4 Anna Stamolamprou 21:29 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% - 2 2 2 4 5 3 - -7 0 8 Pinelopi Pavlopoulou * 15:23 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% - 2 2 1 1 3 - - 1 -2 13 Vasiliki Louka 14:31 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% - 2 2 - 2 - 1 - 6 5 15 Artemis Spanou * 25:51 14 5/9 55.56% 5/8 62.5% 0/1 0% 4/6 66.67% 2 3 5 3 4 4 2 1 -12 15 17 Evgenia Toumpaniari 00:02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - 0 0 21 Eleanna Christinaki * 34:38 10 4/10 40% 3/9 33.33% 1/1 100% 1/2 50% - - - 2 1 1 2 - -6 6 23 Evgenia Kollatou 03:08 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 1 1 - - -4 -1 24 Robyn Parks * 31:58 22 7/11 63.64% 4/5 80% 3/6 50% 5/5 100% 1 6 7 5 2 5 3 - -7 28 25 Antigoni Chairistanidou 02:57 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - - - - - -8 0 34 Mariella Fasoula * 35:04 17 8/15 53.33% 8/14 57.14% 0/1 0% 1/3 33.33% 3 3 6 1 3 5 3 - -5 13 44 Zafeirenia Karlafti 15:00 8 2/5 40% 1/2 50% 1/3 33.33% 3/5 60% - 3 3 2 2 1 - - -8 7 Team/Coaches 6 1 7 - 2 - TOTAL 200 74 27/55 49.09% 22/39 56.41% 5/16 31.25% 15/23 65.22% 12 22 34 16 20 27 14 1 -

* Starters

Coach: Styliani Kaltsidou

Assistant(s): Antonios Kourmoulis, Aikaterini Andreopoulou, Efrosyni Drakaki