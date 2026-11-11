Καρλάφτη: «Θα διορθώσουμε τα λάθη και θα επανέλθουμε πιο δυνατά»

Η Ρένια Καρλάφτη στις δηλώσεις της μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Σερβία στάθηκε στο κομμάτι της άμυνας.

Μάλιστα τόνισε πως θα διορθώσουν τα λάθη ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων της Εθνικής.

Αναλυτικά όσα είπε η Ρένια Καρλάφτη:

Για το τι έλειπε από την Ελλάδα: «Νομίζω η άμυνά μας. Παρόλα αυτά δεν έχουμε χρόνο, ήταν μία κακή ήττα, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια μέσα στη έδρα μας, πάμε για τη νίκη. Θα δούμε τα λάθη μας, θα τα διορθώσουμε και θα επανέλθουμε πιο δυνατά.

Εννοείται έγινε μεγάλη προσπάθεια, πάντα είμαστε εδώ για να παλέψουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν πήραμε τη νίκη, παρόλα αυτά συνεχίζουμε πιο δυνατά, για να πάρουμε τις νίκες στην Ελλάδα».







Photo credits: EUROKINISI