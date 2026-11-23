Όλα συνέβησαν πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης ανάμεσα στη Μουλουντία Αλγέρι και την Ολιμπίκ Ακμπού, η οποία διεξήχθη την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος Αλγερίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Ζίκρα Χαουία, που είχε αναλάβει καθήκοντα τέταρτης διαιτητή. Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης προαγωνιστικής διαδικασίας, αρκετοί παίκτες πέρασαν από μπροστά της χωρίς να προχωρήσουν στην επίσης καθιερωμένη χειραψία, παρότι αντάλλαξαν χαιρετισμούς με τα υπόλοιπα μέλη της διαιτητικής ομάδας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές επέλεξαν να ακουμπήσουν τη γροθιά τους με τη δική της, αποφεύγοντας την παραδοσιακή χειραψία. Η συγκεκριμένη εικόνα καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έγινε γρήγορα viral στα social media.

Η συμπεριφορά αυτή άνοιξε συζητήσεις, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη διαφορετική αντιμετώπιση που είχε η γυναίκα διαιτητής σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους της. Στο διαδίκτυο διατυπώθηκαν διάφορες ερμηνείες για τη στάση των παικτών, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο να σχετίζεται με θρησκευτικές ή πολιτισμικές πεποιθήσεις.