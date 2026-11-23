Η Ιβάνα Ράτζα ξεχώρισε στη νίκη του Αθηναϊκού επί του Παναθηναϊκού. Στις δηλώσεις της στο GWomen μετά τον αγώνα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο αήττητο της ομάδας του Βύρωνα και στην εμπιστοσύνη του προπονητή προς το πρόσωπό της.

Ο Αθηναϊκός συνεχίζει την αήττητη πορεία του στο πρωτάθλημα, καθώς κατάφερε να επικρατήσει και του Παναθηναϊκού με 83-69.

Η ομάδα του Βύρωνα ωστόσο δεν είχε εύκολο έργο κόντρα στο μαχητικό σύνολο της Σελέν Ερντέμ, καθώς στα πρώτα πέντε λεπτά της αρχικής περιόδου βρέθηκε να χάνει με 15-0!

Οι παίκτριες του Αθηναϊκού ωστόσο ανέβασαν ρυθμό και μπόρεσαν αν φτάσουν στο νικηφόρο αποτέλεσμα. Μία από τις παίκτριες που ξεχώρισαν με την παρουσία τους μέσα στην αναμέτρηση, ήταν η Ιβάνα Ράτζα.

Η παίκτρια της εθνικής Σερβίας ολοκλήρωσε τον αγώνα έχοντας σημειώσει 15 πόντους με 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ, δίνοντας πολύτιμες βοήθειες τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Πρόσφερε άλλωστε και ένα από τα highlights του ματς στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με ένα εντυπωσιακό buzzer beater. Η Ράτζα μετά το τέλος του αγώνα, μίλησε στο GWomen και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο γεγονός ότι αυτή η νίκη μπορεί να βοηθήσει τον Αθηναϊκό και στην προσπάθεια που κάνει στην Ευρώπη.

Ένας αγώνας με αρκετή ένταση και πάθος. Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις μετά το τέλος του αγώνα;

«Δεν μπήκαμε καθόλου συγκεντρωμένα. Ήμασταν πίσω με 15-0 στην αρχή. Μετά συγκεντρωθήκαμε στο scouting report που είχαμε και διορθώσαμε τα λάθη που κάναμε».

Για το πως βίωσε η ίδια τον αγώνα, έχοντας πετύχει το buzzer beater στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου και γενικότερα για την καλή της επίδοση ανέφερε:

«Ατομικά προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Αυτά που μου λέει ο κόουτς προσπαθώ να τα κάνω. Με εμπιστεύεται, οπότε και εγώ θέλω να του δώσω κάτι πίσω».

Συνέχεια στο αήττητο του πρωταθλήματος, αλλά μπορεί να σας προσφέρει κάτι και για την προσπάθειά σας στην Ευρώπη αυτή η νίκη;

«Εννοείται. Έχουμε έναν πολύ σημαντικό αγώνα τώρα με τη Σαραγόσα. Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Πάμε για τη νίκη και μακάρι να την πετύχουμε».

Και για να επιστρέψουμε πάλι στην ανατροπή, στο 15-0 πώς μπορέσατε να κρατήσετε τη ψυχραιμία σας και να επιστρέψετε στη διεκδίκηση;

«Έπρεπε να αρχίσει από την άμυνα. Αυτό πρέπει να δουλέψουμε επειδή δεν ήμασταν πλήρως συγκεντρωμένες. Συγκεντρωθήκαμε στην άμυνα».