H MVP της νίκης του Αθηναϊκού στο σαββατιάτικο (21/11) ντέρμπι κορυφής με τον Παναθηναϊκό (83-69), Μαριέλα Φασούλα, μίλησε μετά το παιχνίδι στο gWomen για όσα άλλαξαν την εικόνα και συνετέλεσαν στην μεγάλη ανατροπή που πέτυχε η ομάδα του Ηλία Ζούρου.

Σχολιάζοντας το άσχημο ξεκίνημα στο παιχνίδι ανέφερε:

«Ήταν τραγικό ξεκίνημα. Δεν μπορούμε να ξεκινάμε έτσι, ειδικά απέναντι σε έναν αντίπαλο, σε μια καλή ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Οπότε μετά ξέραμε ότι ξεκινήσαμε χάλια και βάλαμε παραπάνω ενέργεια, βάλαμε παραπάνω έμφαση στην άμυνα και παίξαμε πιο ομαδικά. Αυτό πρέπει να το ξεκινάμε από το μηδέν όμως, από το πρώτο λεπτό. Δεν το κάναμε, αλλά στη συνέχεια του παιχνιδιού βρήκαμε τις φάσεις μας, την ενέργειά μας και μας ήρθε και η νίκη».

Για το τι σκεφτόταν στο δύσκολο πρώτο δεκάλεπτο είπε:

«Δεν σκεφτόμουν πολλά. Σκεφτόμουν πώς θα μπει η μπάλα στο καλάθι και πώς θα σταματήσουμε να μπαίνει η μπάλα στο καλάθι από την άλλη. Δηλαδή, ήξερα ότι ήταν τραγικό το ξεκίνημα και προσπαθούσα να συγκεντρωθώ και να μιλήσω με την ομάδα και τα λοιπά, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να αλλάξει αυτή η εικόνα, επειδή δεν μας χαρακτηρίζει κιόλας».

Για την αλλαγή εικόνας στο δεύτερο ημίχρονο που έφερε την ανατροπή αλλά και τη δική της πολύ καλή εμφάνιση ανέφερε:

«Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια οκέι εμφάνιση. Πιστεύω ότι στις φάσεις που μπορούσα να προσφέρω και με βρήκαν τα κορίτσια, ήταν πολύ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Ήμουνα και πιο επιθετική, πιστεύω. Νομίζω δεν είναι να πούμε "Ω, το καλύτερο παιχνίδι που μπορούσα να κάνω". Αλλά ήταν μια οκέι εμφάνιση, τέλος πάντων, για να βοηθήσει την ομάδα να πάρει τη νίκη».

Για η φετινή σεζόν του Αθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη τόνισε:

«Ναι, εντάξει, ήταν και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας σήμερα, οπότε χαίρομαι που το κερδίσαμε. Αλλά εντάξει, νομίζω υπάρχουν μερικές δυσκολίες. Φαίνεται κιόλας και στην Ευρώπη. Προσπαθούμε κάθε μέρα να γινόμαστε καλύτερες, να γινόμαστε πιο ομάδα, να είμαστε πιο συγκεντρωμένες, πιο επιθετικές και αμυντικά κιόλας. Είναι ένα κυρίως πρότζεκτ και πραγματικά υπάρχει θέληση και υπάρχει προσπάθεια. Κάθε μέρα νομίζω καλυτερεύουμε, οπότε ο στόχος μας είναι ο ίδιος. Να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, να πάρουμε ό,τι μπορούμε να πάρουμε, να κατακτήσουμε ό,τι γίνεται. Αυτό έρχεται με δουλειά κάθε μέρα, οπότε συνεχίζουμε μέρα με τη μέρα να δουλεύουμε».