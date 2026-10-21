Ο Αθηναϊκός φιλοξενεί τη Σαραγόσα (21/10, 20:30), για την 2η αγωνιστική της EuroLeague Women.

Η ομάδα του Ηλία Ζούρου θέλει να ξεχάσει την κακή εμφάνιση που παρουσίασε στην πρεμιέρα και να πετύχει την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Start, ενώ θα υπάρχει και σε LIVE Streaming από το κανάλι της EuroLeague Women στο YouTube.



Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 19:30 εκτός έδρας στη Σλέζα Βρότσλαβ για τη 2η αγωνιστική του EuroCup Women.

Η ομάδα του Πειραιά, μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα θέλει να συνεχίσει με θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube.



Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σαν Τζιοβάνι για την 2η αγωνιστική του EuroCup Women.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ, θέλει να κάνει το 2/2 και να συνεχίσει τα νικηφόρα αποτελέσματα στη διοργάνωση.

Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 20:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο Youtube.

Τέλος ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει τη Λατ Μοντεπελιέ στις 18:00 για τη 2η αγωνιστική του EuroCup Women.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο Youtube.







PHOTO CREDITS: Eurokinisi