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WNBA: Με απίθανη Έιντζελ Ρις, η Ατλάντα έκανε το break και ισοφάρισε τη σειρά με το Γκόλντεν Στέιτ
20/10/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

WNBA: Με απίθανη Έιντζελ Ρις, η Ατλάντα έκανε το break και ισοφάρισε τη σειρά με το Γκόλντεν Στέιτ

Γιώργος Κούβαρης

Με την Έιντζελ Ρις να κάνει πράγματα και θαύματα, οι Ατλάντα Ντριμ πέρασαν από το Γκόλντεν Στέιτ και επικράτησαν των Βάλκιρις με 79-65 για το «break» της έδρας και το 1-1 στη σειρά των τελικών του WNBA.

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Μετά τη δραματική νίκη των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις στο πρώτο ματς των τελικών του WNBA, οι Ατλάντα Ντριμ πήραν το... αίμα τους πίσω και έφεραν τη σειρά στα ίσια.

Στο Game 2 των τελικών, η ομάδα από την πολιτεία της Τζόρτζια εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική της άμυνα στην 2η και στην 3η περίοδο όπου το συνολικό επιμέρους σκορ ήταν 42-25 και πήραν τη νίκη με την οποία «έκλεψαν» και το αβαντάζ της έδρας από το Γκόλντεν Στέιτ.

Η Έιντζελ Ρις έκανε... πράγματα και θαύματα σε αυτό το ματς καθώς σε 34 λεπτά είχε 30 πόντους με 9/15 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 9/11 βολές, 16 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 τάπες, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Αν μη τι άλλο... έκανε τα πάντα σε αυτό το ματς η 24χρονη φόργουορντ των Ντριμ.

Εξαιρετικό παιχνίδι και από την Αλίσα Γκρέι η οποία πρόσθεσε άλλους 18 πόντους με 3/6 τρίποντα, ενώ «διψήφια» για λογαριασμό της Ατλάντα ήταν και η Τζόρντιν Κάναντα η οποία έφτασε κοντά στο «triple double» με 13 πόντους, 10 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Για τις Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις, από 14 πόντους σημείωσαν οι Γκάμπι Γουίλιαμς και Τίφανι Χέιζ.

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