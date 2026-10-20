Ακατάλληλα γήπεδα: Το ζήτημα της ασφάλειας και των ευθυνών

Την Κυριακή 18/10 ήρθαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου «Σταύρος Κώτσης», το οποίο αποτελεί δημοτικό αθλητικό κέντρο του Δήμου Αγίας Παρασκευής και όχι ιδιωτικό γήπεδο που ανήκει στον ποδοσφαιρικό σύλλογο.

Ο συγκεκριμένος αθλητικός χώρος έχει παραχωρηθεί για χρήση στον δημοτικό αθλητικό οργανισμό και εξυπηρετεί δημότες και αθλητικά σωματεία. Οι εικόνες δημοσιεύτηκαν λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της ομάδας με την ΑΕΚ, για το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών στο ποδόσφαιρο.

Πιο συγκεκριμένα, το γήπεδο είχε λάσπες, λακκούβες και υψώματα από τη συσσώρευση λάσπης, έπειτα από την ταλαιπωρία που υπέστη λόγω των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην Αττική το τελευταίο τριήμερο. Οι συνθήκες αυτές ήταν επικίνδυνες για τις αθλήτριες, καθώς υπήρχε κίνδυνος να γλιστρήσουν και να τραυματιστούν. Παράλληλα, επηρεαζόταν η ποιότητα του παιχνιδιού, καθώς μια αναμέτρηση της Α1 Γυναικών θα διεξαγόταν σε ένα γήπεδο πρακτικά ακατάλληλο για τη διεξαγωγή αγώνα αυτού του επιπέδου.

Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα δημοσιεύτηκαν, με τον σύλλογο Αγίας Παρασκευής να αντιμετωπίζει το θέμα με χλευασμό, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για επίθεση προς τους ίδιους και πως δεν ελέγχει τις καιρικές συνθήκες.

Το ζητούμενο λοιπόν, δεν είναι εάν ελέγχονται οι καιρικές συνθήκες, αλλά εάν οι αγώνες των αθλητριών και των αθλητών διεξάγονται πρώτα απ’ όλα, σε ασφαλή και πρακτικά κατάλληλα γήπεδα. Αυτό είναι απαραίτητο τόσο για την προστασία της υγείας και της σωματικής τους ακεραιότητας όσο και για τη διασφάλιση της ποιότητας του παιχνιδιού.

Τα ανοιχτά γήπεδα έχουν το μειονέκτημα της έκθεσης στις καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, αρκετά χρόνια μετά την καθιέρωσή τους, υπάρχουν πλέον τρόποι συντήρησης και διατήρησης των αγωνιστικών χώρων που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή αγώνων στις εθνικές κατηγορίες.

Η ευθύνη βαραίνει προφανώς, κυρίως την εκάστοτε δημοτική αρχή και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα πρωταθλήματα γυναικών, αλλά και κάθε άλλη διοργάνωση ή δραστηριότητα που φιλοξενείται στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ευθύνες ωστόσο, υπάρχουν και για τους αρμόδιους φορείς του ποδοσφαίρου, όπως η ΕΠΟ καθώς και για τους διαιτητές, οι οποίοι καλούνται να κρίνουν εάν ένας αγωνιστικός χώρος είναι κατάλληλος για τη διεξαγωγή ενός αγώνα και εάν διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα των αθλητών και των αθλητριών.

Υστερόγραφο: Με αφορμή τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων εικόνων και τη στάση του συλλόγου Αγίας Παρασκευής απέναντι στην ανάδειξη του προβλήματος, είναι σαφές πως η ανάδειξη τέτοιων ζητημάτων αποτελεί μέρος της δημοσιογραφικής αποστολής. Το Gazzetta και το Gwomen θα συνεχίσει να καταγράφει και να αναδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός, με ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο του αθλητισμού γυανικών, όπου οι αθλήτριες δικαιούνται τις ίδιες συνθήκες ασφάλειας, σεβασμού και αξιοπρέπειας. Η ανάδειξη ενός προβλήματος δεν αποτελεί επίθεση, αλλά μέρος της προσπάθειας για τη βελτίωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες διεξάγονται οι αγώνες.