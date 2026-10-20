Ανδρίτσου στο GWomen: «Είναι πιο δύσκολο να συντηρήσεις την κορυφή παρά να την φτάσεις»

Ο ΠΑΟΚ, αν και δεν ξεκίνησε δυναμικά, κατάφερε να βρει ρυθμό, να εκμεταλλευτεί τα λάθη της ΑΕΚ και να επιστρέψει στο παιχνίδι, φτάνοντας στην ισοπαλία. Η Ολίνα Ανδρίτσου μίλησε στο GWomen για την εικόνα του ντέρμπι, τη δυσκολία της διατήρησης της κορυφής, αλλά και τις απαιτήσεις της θέσης της ως playmaker.

Οι δηλώσεις της Ολίνας Ανδρίτσου στο GWomen:

Πώς έζησες το πρώτο ντέρμπι της σεζόν απέναντι στην ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ;: «Η αλήθεια είναι ότι δεν μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Λίγο ταραχτήκαμε και αργήσαμε να βρούμε ρυθμό. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε να τον βρούμε στη συνέχεια. Νομίζω ότι το σκορ είναι αντιπροσωπευτικό της εικόνας του αγώνα, καθώς και οι δύο ομάδες ήμασταν πολύ δυνατές. Επομένως, η ισοπαλία είναι το αποτέλεσμα που ταιριάζει στο σημερινό παιχνίδι».

Ο ΠΑΟΚ θέλει και φέτος να διατηρήσει τα κεκτημένα του. Πόσο δύσκολο είναι να παραμείνεις στην κορυφή;: «Φέτος προσπαθούμε να διεκδικήσουμε τα κεκτημένα μας. Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο να συντηρήσεις την κορυφή παρά να τη φτάσεις. Επομένως, έχουμε έναν πολύ πιο δύσκολο δρόμο μπροστά μας. Προσπαθούμε να προχωράμε βήμα-βήμα, καθώς ακόμη είναι πολύ νωρίς στη σεζόν».

Ως playmaker, έχεις την ευθύνη να διαβάζεις γρήγορα το παιχνίδι και να παίρνεις αποφάσεις υπό πίεση. Πόσο εύκολο είναι να διατηρείς την ψυχραιμία σου μέσα σε ένα τόσο έντονο ντέρμπι;: «Προσπαθώ να διατηρώ την ψυχραιμία μου, αλλά δεν τα καταφέρνω πάντα. Νομίζω ότι κάποιες φορές παρασύρομαι λίγο από τον εκνευρισμό. Παρ' όλα αυτά, η θέση του playmaker είναι τέτοια, που πρέπει να διαβάζω πολύ γρήγορα το παιχνίδι και να παίρνω τη σωστή απόφαση. Αυτό δεν πετυχαίνει πάντα».

Στο γήπεδο υπάρχει ένταση και δυνατές μονομαχίες, ακόμη και ανάμεσα σε αθλήτριες που εκτός αγωνιστικού χώρου είναι φίλες. Πώς διαχειρίζεστε αυτή την εναλλαγή;: «Νομίζω ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει πως είναι κι αυτό μέρος του παιχνιδιού. Είμαστε φίλες έξω από το γήπεδο, αλλά μόλις σφυρίξει ο διαιτητής, πραγματικά είναι σαν να μεταμορφωνόμαστε μέσα σε αυτό. Και αυτό είναι καλό, γιατί μπορούμε να διατηρούμε τις φιλίες μας έξω από το γήπεδο».