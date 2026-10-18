Η ομάδα των Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιρις επιβλήθηκαν με 68-64 των Ατλάντα Ντριμ και έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών του WNBA. Ο σύλλογος της Καλιφόρνια προστάτευσε την έδρα του μπροστά στο ένθερμο κοινό του και έκανε το πρώτο βήμα για τον τίτλο.

Έτσι, παρέμειναν αήττητες -για την ώρα- στα φετινά playoffs. Για τις νικήτριες ξεχώρισε η Γκάμπι Γουίλιαμς, η οποία είχε 26 πόντους, μάζεψε τέσσερα ριμπάουντ και μοίρασε δύο ασίστ στις συμπαίκτριες της. Μαζί της, η Στόουκς, που ήταν φοβερή στην άμυνα με τέσσερα μπλοκ, ενώ η Τσαρλς κυριάρχησε στους... αιθέρες, κατεβάζοντας 10 ριμπάουντ, που αποτελεί προσωπικό της ρεκόρ.

Στην αντίπερα όχθη, για τις ηττημένες η Αλίσα Γκρέι ήταν το «πρώτο βιολί» στην επίθεση, καταγράφοντας 19 πόντους. Η Χάουαρντ έμεινε στους 12.