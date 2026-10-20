Μανιά στο GWomen: «Δεν παρατήσαμε το παιχνίδι, ο κόσμος μας μπουστάρει πολύ»

Η ΑΕΚ βρέθηκε ακόμη και στο -4, ωστόσο δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Με επιμονή και αντίδραση κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι, να πλησιάσει τη νίκη και τελικά να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η Κατερίνα Μανιά μίλησε στο GWomen για το έντονο ντέρμπι, την αντίδραση της ΑΕΚ όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά και τη σημαντική παρουσία του κόσμου στις εξέδρες.

Οι δηλώσεις της Μανιά στο GWomen:

Ένα τόσο συναρπαστικό παιχνίδι, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Πώς το έζησες και τι σου αφήνει η ισοπαλία;: «Ήταν ένα πολύ έντονο παιχνίδι, συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Πιστεύω ότι για τους θεατές, τους τηλεθεατές και το κοινό που βρισκόταν εδώ ήταν φανταστικό. Για εμάς ήταν αρκετά ψυχοφθόρο, είχε συνεχόμενες διακυμάνσεις στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα μου, γιατί σε κάποια φάση ήμασταν και τέσσερα γκολ κάτω. Δεν παρατήσαμε το παιχνίδι. Γκολ-γκολ, αμυνόμασταν, το μαζέψαμε. Ήμασταν κοντά στο να κερδίσουμε, δεν τα καταφέραμε. Η ισοπαλία, συνεχίζουμε να δουλεύουμε και κοιτάμε μπροστά».

Έχετε έναν φανταστικό κόσμο που σας στηρίζει. Πόσο σας βοήθησε στην προσπάθεια να γυρίσετε το παιχνίδι;: «Ο κόσμος μας πάντα μας στηρίζει, είναι πάντα εδώ. Είμαστε από τις λίγες ομάδες που έχουμε τόσο πολύ και οργανωμένο κόσμο. Οπότε είναι κάτι πολύ θετικό για εμάς. Σίγουρα μας μπουστάρει πολύ. Επίσης, το ότι έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα στην ομάδα είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο συν, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Οπότε αυτό πιστεύω ότι μας βοηθάει πολύ».