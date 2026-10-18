Μετά τα δύο χθεσινά παιχνίδια και τις νίκες του Αθηναϊκού Qualco και του Ολυμπιακού το πρωτάθλημα της Allwyn Women’s Basketball League 1 συνεχίζεται σήμερα με τέσσερις σημαντικές αναμετρήσεις.

Η αρχή γίνεται στην Καβάλα (12.30) όπου οι γηπεδούχοι Πάνθηρες φιλοξενούν τον ΠΑΣ Γιάννινα ψάχνοντας την παρθενική τους νίκη στο πρωτάθλημα. Από την άλλη η ομάδα των Ιωαννίνων θα αναζητήσει άλλο ένα διπλό στο τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι της.

Στο Αλεξάνδρειο (13.00) ο αήττητος Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να τριπλασιάσει τις νίκες του απέναντι στον γηπεδούχο Άρη. Οι κιτρινόμαυρες από την άλλη ψάχνουν την παρθενική τους επιτυχία στην κατηγορία.

Σημαντικό παιχνίδι γίνεται και στη Βούλα (16.00) με τον Πρωτέα να φιλοξενεί τον Αμύντα σε μια αμφίρροπη αναμέτρηση που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και θα μεταδοθεί από το IonianTV.

Η αυλαία της 3ης Αγωνιστικής πέφτει στο Επταπύργιο (19.00) με τον γηπεδούχο Παναθλητικό να συγκρούεται με τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ο αγώνας Πρωτέας Βούλας – Αμύντας θα μεταδοθεί απευθείας από το Ionian TV. Μπορείτε να δείτε το Ionian TV μέσω YouTube, μέσω Magenta TV (TV 100 και ΕΝΑ Channel) και μέσω της Nova.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας θα μεταδοθούν μέσω live streaming από το κανάλι YouTube της ΕΟΚ.

Κυριακή 18.10

Αλεξάνδρειο 13.00 Άρης-Παναθηναϊκός Ταρενίδης - Νέδογλου-Κασούμης (Λαζαρίδης)

Αλ. Δημόγλου 12.30 Πάνθηρες-ΠΑΣ Γιάννινα Κλεπουσνιώτου - Αγραφιώτης Β.- Καντζουρίδης (Μπακλατζής)

Γ. Γεννηματάς 16.00 Πρωτέας Β.- Αμύντας Κοϊμτζόγλου - Κανελλίδης-Οικονόμου Ι. (Παλάτος)

Επταπυργίου 19.00 Παναθλητικός - ΠΑΟΚ Λόρτος - Παπαθανασίου - Δώνης Α. (Σιμητόπουλος)

(Σάββατο 17.10)

Ολυμπιακός-Κρόνος BC Plasis 84-42

Αθηναϊκός Qualco-Πανσερραϊκός Fibran 95-62

Η βαθμολογία

1) Αθηναϊκός Qualco 6 281-179 102

2) Ολυμπιακός 6 253-169 84

3) Κρόνος BC Plasis 5 183-217 -34

4) Παναθηναϊκός 4 199-114 85

5) Πανσερραϊκός Fibran 4 210-268 -58

6) Παναθλητικός 3 141-134 7

7) ΠΑΣ Γιάννινα 3 133-156 -23

8) ΠΑΟΚ 3 122-159 -37

9) Άρης 2 131-136 -5

10) Πρωτέας Βούλας 2 136-152 -16

11) Αμύντας 2 119-139 -20

12) Πάνθηρες Καβάλας 2 117-202 -85

*Αθηναϊκός, Ολυμπιακός, Κρόνος και Πανσερραϊκός έχουν παιχνίδι περισσότερο.